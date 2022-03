Conférence de presse Algérie – Cameroun : Belmadi se montre méfiant

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a animé une conférence de presse cet après-midi au centre technique national de Sidi Moussa en prévision du match retour face au Cameroun, dans le cadre des barrages pour la qualification pour la coupe du monde Qatar-2022. Il se dit méfiant de l’adversaire qui jouera ses chances à fond pour la qualif’.

Le sélectionneur national affirme que lui et son staff ont beaucoup axé sur la récupération lors de la préparation en vue de la grande empoignade de demain. «Après avoir livré un match d’une grande intensité, c’est tout à fait logique qu’il y ait une ébauche d’énergie des joueurs. C’est la raison pour laquelle on a beaucoup axé sur la récupération depuis notre retour de Douala. Tous les moyens sont réunis au CTN de Sidi Moussa pour une bonne récupération. Le bon état d’esprit des joueurs après la victoire réalisée à Douala leur a également permit de bien récupérer.», dira-t-il d’emblée.

Concernant le match face aux Lions Indomptables. Belmadi se méfie de l’adversaire qui jouera le tout pour le tout pour espérer renverser la vapeur sur les Verts au stade Mustapha Tchaker de Blida. «Le Cameroun a perdu au match aller et du coup il a laissé partir sa série d’invincibilité. Toutes les raisons du monde sont réunies pour qu’ils soient déçus et surtout très remontés. Il y a beaucoup de choses à craindre dans cette équipe du Cameroun. On connaît leur jeu offensif, leur puissance athlétique, le fait qu’ils soient bons sur coup de pied arrêté. Nos joueurs sont conscients des qualités du Cameroun. Nous sommes pleinement concentrés sur ce match retour.», a-t-il indiqué.

Le sélectionneur national évoque également la présence en force attendue par les supporters Algériens. «Ce sera une pression positive. Inchalah, on ne va pas les décevoir. ».

«Le plus important dans ce genre de matchs est de gagner»

Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur quel schéma tactique va miser Djamel Belmadi lors de la rencontre face au Cameroun. Mais le sélectionneur national cache toutes ses cartes.

«Le sélectionneur national Camerounais Rigobert Song a dit que je l’ai surpris au match aller, mais cette déclaration n’engage que lui-même. Je préfère rester plutôt concentré sur le match », dira-t-il, et d’ajouter : «Peu importe par quelle manière on va jouer et quel schéma tactique je vais prôner, ce genre de matchs se gagnent. La victoire est notre seule mot d’ordre pour composter notre billet qualificatif pour la prochaine coupe du monde. ».