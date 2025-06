Conduite en Algérie : les 5 pannes les plus fréquentes en été (et comment les éviter)

La saison estivale en Algérie rime avec voyages en famille, escapades vers les côtes et longues routes ensoleillées. Mais avec les températures caniculaires et les trajets intensifs, les pannes automobiles deviennent monnaie courante.

Voici les problèmes mécaniques les plus fréquents en été et les solutions pour éviter les mauvaises surprises sur la route.

1. Surchauffe du moteur en été, ennemi des routes algériennes

En plein été, lorsque le mercure dépasse les 40°C dans plusieurs régions, le moteur est soumis à rude épreuve. Les embouteillages interminables à l’entrée des villes côtières, comme Alger, Oran ou Béjaïa, aggravent le phénomène. Un liquide de refroidissement insuffisant, un radiateur encrassé ou un ventilateur défaillant peuvent provoquer une surchauffe, entraînant des dommages graves, voire une casse motrice.

Pour éviter cela, il est crucial de vérifier régulièrement le niveau du liquide de refroidissement et de nettoyer le radiateur, souvent obstrué par la poussière et les insectes sur nos routes. Surveiller la jauge de température et faire des pauses à l’ombre en cas de surchauffe sont aussi des réflexes salvateurs.

2. Éclatement des pneus : un risque de panne accru sous le soleil de l’Algérie

Les routes en mauvais état, les longues distances et la chaleur extrême mettent les pneus à rude épreuve. Un pneu sous-gonflé, usé ou endommagé peut éclater, surtout lors des trajets vers le Sud ou les zones montagneuses.

La solution est de contrôler la pression des pneus avant chaque long trajet et inspecter leur état régulièrement. Un pneu en bon état et correctement gonflé réduit considérablement les risques d’éclatement.

3. La batterie qui lâche au pire moment : eh oui, ça n’arrive pas qu’en hiver !

Contrairement à ce que l’on croit, la chaleur use autant la batterie que le froid. En Algérie, où les températures estivales sont extrêmes, l’évaporation du liquide interne et l’oxydation des bornes accélèrent sa détérioration.

Pour éviter une panne sèche, un contrôle préventif chez un mécanicien est recommandé, surtout si la batterie a plus de trois ans. Nettoyer les bornes et éviter de surcharger le système électrique (climatisation, phares, autoradio) permet aussi de prolonger sa durée de vie.

4. Climatisation en panne : l’enfer des journées caniculaires

Quand le thermomètre s’affole, une climatisation défaillante transforme la voiture en fournaise. Les pannes les plus courantes ? Fuite de gaz, compresseur HS ou filtre encrassé.

Pour éviter de suffoquer en plein trajet, un entretien annuel avant l’été est indispensable. Faire fonctionner la climatisation régulièrement, même en hiver, permet aussi de préserver le système.

5. Système de freinage fragilisé par la chaleur : un danger silencieux en été

Les fortes chaleurs estivales en Algérie peuvent également affecter les performances du système de freinage. Les freins sollicités lors des descentes prolongées (comme dans les régions montagneuses de Kabylie ou des Aurès) ou lors des arrêts fréquents dans les embouteillages urbains sont particulièrement vulnérables. La surchauffe des plaquettes et des disques peut entraîner une diminution de l’efficacité du freinage, voire une défaillance complète dans les cas extrêmes.

Pour prévenir ces risques, il est conseillé de vérifier régulièrement l’état des plaquettes et des disques de frein, surtout avant un long trajet. Adopter une conduite souple en évitant les freinages brutaux et utiliser le frein moteur dans les descentes permet de préserver le système. En cas de sensation de « pédale molle » ou de bruits anormaux au freinage, une inspection immédiate par un professionnel s’impose.