Conduire sous la canicule : 10 réflexes essentiels pour rouler en toute sécurité

Quand le mercure explose, la route devient un terrain de vigilance. Conducteurs algériens, voici ce que vous devez absolument savoir pour rouler sans risque sous la chaleur.

L’été en Algérie ne fait pas dans la demi-mesure. Dans de nombreuses régions, le thermomètre dépasse régulièrement les 40 °C entre juin et septembre. Or, la chaleur extrême n’est pas seulement une source d’inconfort : elle représente un véritable danger pour la conduite.

Quels risques en cas de forte chaleur ?

Baisse de vigilance et de concentration : la déshydratation ou une atmosphère étouffante dans l’habitacle affecte directement les réflexes.

Fatigue plus rapide : le corps se dépense davantage pour réguler sa température.

Pannes mécaniques plus fréquentes : un moteur surchauffé ou des pneus mal gonflés peuvent transformer un trajet banal en cauchemar sur le bitume brûlant.

Malaises au volant : dans les cas extrêmes, la canicule peut provoquer des malaises pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule.

10 gestes simples pour rouler en toute sécurité

1. Vérifiez les niveaux : huile, liquide de refroidissement, lave-glace

Avant tout départ, contrôlez que votre moteur est bien lubrifié et refroidi. Un niveau trop bas augmente le risque de panne.

2. Contrôlez la pression des pneus… à froid !

La chaleur fait gonfler l’air. Des pneus mal gonflés sur route chaude peuvent éclater. Vérifiez la pression tôt le matin, et respectez les préconisations du constructeur.

3. Assurez-vous du bon fonctionnement de la climatisation

Un système de climatisation en bon état est un allié précieux. Sans cela, pensez à aérer avant de démarrer, utilisez un pare-soleil et prévoyez un ventilateur portable.

4. Évitez de rouler entre 11h et 17h

Ces plages horaires sont les plus critiques. Envisagez de partir tôt le matin ou en fin de journée.

5. Hydratez-vous régulièrement

Gardez toujours de l’eau à portée de main. Buvez même si vous n’avez pas soif. Évitez les boissons sucrées ou caféinées qui accentuent la déshydratation.

6. Faites une pause toutes les deux heures

S’arrêter permet de relâcher la tension et de réguler la température corporelle. Cherchez un espace ombragé ou climatisé.

7. Protégez-vous du soleil : lunettes, crème solaire, vêtements clairs

Les UV et la chaleur directe peuvent entraîner des coups de soleil, même au volant. Protégez votre peau et vos yeux.

8. Conservez un kit d’urgence dans le véhicule

Trousse de secours, bouteille d’eau, brumisateur, couverture légère, lampe torche, chargeur externe : ce kit peut faire la différence en cas de panne.

9. Ne laissez jamais un enfant ou un animal dans la voiture

Même à l’ombre, même pour “quelques minutes”. L’habitacle se transforme en four en un temps record.

10. Restez informé de la météo et de l’état des routes

Avant chaque départ, consultez les alertes météorologiques et les infos trafic (via les radios locales, la Gendarmerie ou les applications GPS).

Anticiper pour mieux rouler : un enjeu de santé et de prévention

La canicule n’est plus un phénomène ponctuel. En Algérie, ces dernières années, les vagues de chaleur se sont intensifiées, allongées et étendues géographiquement. Là où les températures extrêmes étaient autrefois cantonnées au sud du pays, elles touchent désormais de manière régulière les grandes villes du nord. Ces deux dernières années, plusieurs wilayas ont enregistré des pics à plus de 47 °C dès le mois de juin, et des records de durée ont été battus, avec parfois plus de dix jours consécutifs de chaleur supérieure à 40 °C. Cette évolution du climat place les conducteurs face à des conditions de circulation de plus en plus éprouvantes, où les risques se multiplient.

Conduire dans un tel contexte met à rude épreuve le corps, le mental, mais aussi le véhicule. Le bitume devient glissant, la mécanique se fragilise, et la concentration du conducteur baisse plus vite. Ces épisodes de chaleur extrême entraînent une hausse notable des incidents sur la route : pannes, accidents liés à l’endormissement, malaises, ou erreurs d’appréciation dues à la fatigue. Plus le mercure grimpe, plus la route devient instable. Et cette tendance ne fait que s’accentuer.

La fréquence des canicules en Algérie a doublé en deux décennies, et les projections climatiques annoncent des étés encore plus longs et plus chauds à l’horizon 2030. Ce réchauffement oblige à revoir nos pratiques de conduite, mais aussi à repenser la conception même de nos routes, de nos véhicules, et des politiques de prévention. Car rouler en été, demain, ne sera plus comparable à ce que l’on connaissait hier. Face à ce défi climatique, l’anticipation, l’adaptation et la sensibilisation deviennent les clés d’une sécurité routière durable.