Conditions d’entrée en l’Algérie : la diaspora manifeste à nouveau

Des ressortissants algériens mécontents des restrictions entourant la réouverture des frontières se sont de nouveau rassemblé ce samedi 5 juin 2021.

En effet, plusieurs membres de la diaspora algérienne ont manifesté aujourd’hui à Paris afin de dénoncer des conditions d’entrée en l’Algérie qu’ils jugent « excessifs et extrêmement onéreux ». Le journal électronique français.rt a rapporté que des dizaines d’Algériens se sont rassemblés devant l’ambassade d’Algérie en France afin de protester contre les restrictions de voyage mises en place par le gouvernement algérien et réclamer des vols plus fréquents entre Paris et Alger.

« Avant la covid, le billet coutait entre 300 et 350 euros, aujourd’hui, il est à 556 euros »

Interrogée par le journal d’informations français, une jeune algérienne s’est insurgé de l’inflation des billets déclarant qu’avant la pandémie, le prix d’un billet se situait « entre 300 et 350 euros. Mais aujourd’hui, pour aller en Algérie, c’est 556 euros, c’est énorme », a déploré cette dernière expliquant qu’il y avait seulement « deux vols par semaine à partir de Paris et vu le nombre d’Algériens qui souhaitent rentrer au pays, ça ne suffira jamais ! »

Les Algériens de France ont également dénoncé lors de cette marche le prix des billets d’avion jugé trop élevé. Après avoir annoncé la réouverture partielle de ses frontières et de ses liaisons aériennes avec la France, le gouvernement algérien a en effet mis en place des mesures de contrôle très strictes pour éviter toute contamination sur le territoire algérien. Touts les voyageurs désirant se rendre en Algérie, doivent présenter un test PCR négatif de moins de 36 heures avant le vol et accepter un confinement de cinq jours sur place dans un hôtel, pour ensuite effectuer un nouveau test PCR au terme de ce confinement.

Sachant que les frais de ces restrictions seront toutes à la charge des voyageurs en plus des prix des billets d’avion relativement chers.

Rappelons que le prix du pack avait été fixé par Air Algérie « en application des nouvelles directives les autorités algériennes, le montant total du » pack confinement » est réduit à 33 000 Da par passager ».

Le président de la république quant à lui a souligné que les étudiants et les personnes âgées seront dispensés de payer les frais de confinement.