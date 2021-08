Conditions d’entrée en Algérie : la fiche sanitaire, a quoi ça sert ?

Au début de la crise sanitaire, l’Algérie a décidé de fermer complètement ses frontières. Cette décision a été appliquée jusqu’au 1er juin dernier, ou il a été décidé d’autoriser des vols commerciaux entre l’Algérie et certains pays à travers le monde. Les voyageurs ont été soumis toutefois à un protocole sanitaire strict, et à de sévères conditions d’entrée en Algérie.

Face à la flambée des contaminations dues au variant Delta du Covid-19, le gouvernement a décidé de mobiliser les hôtels afin d’accueillir les malades qui ne trouvaient plus de places dans les établissements hospitaliers. Ces mêmes hôtels qui accueillaient les voyageurs pour leur confinement sanitaire seront donc transformés en hôpitaux. Suite à cela il a été décidé de la levée du confinement obligatoire pour les voyageurs, et l’instauration de nouvelles conditions d’entrée en Algérie.

La fiche sanitaire : ce que l’on sait

Après la levée du confinement obligatoire des voyageurs en Algérie, plusieurs nouvelles mesures de contrôle ont été prises par le gouvernement. Les voyageurs devront notamment se soumettre à deux tests anti-covid, un au départ et l’autre à l’arrivée, mais aussi présenter à l’embarquement un test PCR négatif datant de moins de 36 h avant le vol.

Mais figure aussi parmi les nouvelles mesures, « la fiche sanitaire », qui doit être téléchargée et remplie par tous les voyageurs entrants en Algérie. Cette fiche indique naturellement les coordonnées personnelles des voyageurs, mais elle comporte aussi des renseignements sur le vol et l’itinéraire précis du voyage.

Parmi les informations qu’il faudrait également indiquer sur la fiche sanitaire, figure le numéro de vol ainsi que le numéro du siège dans l’avion, ces informations permettent d’identifier rapidement, dans le cas de la contamination du passager, les cas contacts qui se trouvaient près de lui, et ainsi d’éviter plus d’infection dans leurs entourages. Cette fiche sanitaire doit être téléchargée sur le site de la compagnie nationale Air Algérie.

En outre, la fiche sanitaire comporte aussi des questions sur les lieux que le passager compte visiter en Algérie. En plus de son numéro de téléphone en Algérie et de son adresse E-mail, le voyageur doit également mentionner sur cette fiche si sa température a été prise pendant le voyage, et de l’indiquer si c’était le cas.