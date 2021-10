Conditions de voyage en Tunisie: Air Algérie annonce une « mise à jour »

Le monde se réjouit de la décrue du nombre de cas de contaminations du Covid-19, une nouvelle suite à laquelle l’Algérie a décidé de rouvrir ses frontières aériennes. Une véritable joie pour la diaspora algérienne et les amoureux de voyages.

Cependant, cette décrue et ce recul considérable du coronavirus n’estompe pas le fait qu’il existe encore et qu’il demeure une menace inquiétante. Rappelons que le monde entier s’est renfermé sur lui-même et l’Algérie aussi pendant plus de deux ans.

Raison pour laquelle la réouverture vient porteuse de conditions de voyage. Des conditions et des mesures préventives reconduites afin de retourner à la vie normale et encourager une décrue plus importante voire une éradication, compte tenu de l’appréhension commune d’une autre vague du virus.

Ligne Algérie – Tunisie : nouvelle condition de voyage

La Tunisie demeure l’une des destinations préférées des algériens, cette dernière a vu ses vols s’augmenter également pour répondre à la forte demande. Air Algérie a donc programmé pour la ligne : Alger-Tunis-Alger deux vols par semaine, ces derniers s’ajoutent à un vol déjà existant.

Chaque pays fixe ses conditions d’entrée sur le territoire, Air Algérie a mis à jour les conditions d’entrée en Tunisie : tout les vaccinés de 12 ans et plus ( vaccinés ou non vaccinés ) doivent présenter un test PCR négatif moins de 72h avant le vol.

Pour rappel, le député à l’émigration, Abdelouahab Yagoub a révélé que la réouverture des frontières terrestres avec la Tunisie sera pour bientôt.