Conditions de la réouverture des frontières : Bekkat Berkani répond

L’ouverture prochaine des frontières aériennes et terrestres du pays, fermées hermétiquement depuis la mi-mars 2020, fait encore parler. En effet, le Docteur Mohamed Bekkat Berkani, a livré aujourd’hui son point de vue sur cette question devenue point de débat sur les réseaux sociaux.

Les hautes autorités du pays ont enfin accepté de se remettre en cause pour revoir leur politique dénoncée vigoureusement par la diaspora algérienne et de nombreux Algériens bloqués également sur le territoire national interdit de sortir du pays en raison d’un dispositif sanitaire consistant à verrouiller hermétiquement l’accès et la sortie du territoire national dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19.

Invité par la radio nationale, le Docteur Mohamed Bekkat Berkani, membre de la Commission nationale de veille et de suivi de l’évolution de l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19), s’est exprimé à propos des conditions mises en places par le Comité scientifique pour une éventuelle réouverture.

« La réouverture des frontières doit être conditionnée par des mesures sanitaires strictes », a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter, « Le comité scientifique a établi des règles sanitaires très précises d’accès à notre territoire afin d’éviter la propagation du coronavirus. Des tests PCR et antigéniques pour chaque voyageur à l’arrivée. En cas de positivité, un confinement concernant la personne est obligatoire ».

Dans un autre sillage, le même responsable a mis en avant les décisions prises par le gouvernement algérien en début de la crise de Coronavirus, affirmant que l’Algérie a été l’un des premiers pays à faire venir ses ressortissants même de la Chine, notamment de la ville de Wuhan, là où tout a commencé. « Au début de l’année dernière, on a rapatrié, gratuitement, des dizaines de milliers de nos ressortissants », dit-il.

La réouverture des frontières au menu de la Réunion du conseil des ministres

Le Chef de l’état Abdelmadjid Tebboune présidera, aujourd’hui dimanche, une réunion du Conseil des ministres, en présence de tous les membres du gouvernement d’Abdelaziz Djerad pour étudier la « possibilité » de l’ » ouverture des frontières terrestres et aériennes ».

Le communiqué de la présidence de la république a précisé, « le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche 16 mai 2021 la réunion périodique du Conseil des ministres consacrée à l’examen et l’adoption de plusieurs exposés, ordonnances et décrets portant sur les secteurs des Finances, des Affaires étrangères, de l’Énergie et des Mines, du Commerce, des Travaux publics et de la Transition énergétique, ainsi qu’à l’examen de la possible ouverture des frontières terrestres et aériennes ».