Condamnation de la Russie par l’ONU, l’Algérie s’abstient de voter

Depuis le jeudi 24 février, le monde vit au rythme des annonces faites par rapport au conflit, entre la Russie et l’Ukraine. Il est important de rappeler que le Président russe Vladimir Poutine, après une longue allocution, dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 février 2022 sur la télévision russe a annoncé une opération militaire en Ukraine. Dès lors, l’annonce d’attaque militaire russe en Ukraine prend forme.

Dans ce sillage, les réactions ne cessent de fuser de la part des chefs d’états américain, anglais, français, allemand… plusieurs mesures ont été prises par ces derniers pour parvenir à calmer cette situation.

Lors d’une réunion, hier mercredi 2 mars 2022, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté un projet de résolution qui condamne la Russie, après son attaque militaire contre l’Ukraine.

Ce projet de résolution a été adopté par 141 états, sur un ensemble de 193, ce dernier appelle la Russie à cesser d’utiliser la force contre l’Ukraine et annuler sa reconnaissance de l’autonomie des deux régions de Lougansk et de Donetsk.

En ce qui concerne l’Algérie, cette dernière s’est abstenue de voter et tient donc sa position de non-alignée exprimée déjà depuis le début de cette crise entre la Russie et l’Ukraine.

34 autres Etats se sont aussi abstenus dont la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud, l’Irak et le Pakistan, à l’instar de l’Algérie.

En outre, on compte 5 Etats qui ont voté contre cette résolution appelant la Russie à cesser d’utiliser la force contre l’Ukraine et annuler sa reconnaissance de l’autonomie des deux régions de Lougansk et de Donetsk. Ces Etats opposés sont : la Russie, la Corée du Nord, l’Erythrée, la Syrie et la Biélorussie.