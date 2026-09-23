Concours de recrutement dans la fonction publique : dépôt des dossiers dès ce dimanche 27 septembre

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a annoncé, ce mercredi, l’ouverture d’un concours de recrutement externe sur la base d’un examen professionnel.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, la tutelle a précisé que cette opération profitera à 684 agents contractuels, liés par un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet.

Ces postes seront répartis entre l’administration centrale, les directions de l’action sociale et de la solidarité (DASS) de wilaya, les établissements spécialisés, les centres nationaux de formation, les institutions « Dar El Rahma« , ainsi que les centres nationaux d’accueil pour les femmes victimes de violence et celles en situation difficile.

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Sont également concernés le Centre national d’études, d’information, de documentation et de recherche sur la famille, la femme et l’enfant (CNIDFE), et les services des brigades mobiles d’intervention d’urgence.

Le détail des corps et des grades ouverts est accessible via le lien suivant : https://drive.google.com/…/16Kpcv5OB…/view…

Le ministère de la Solidarité nationale recrute : 684 postes à pourvoir

Selon le même communiqué, le dépôt des dossiers s’effectuera auprès des institutions et administrations concernées par le recrutement, à compter du dimanche 27 septembre 2026, et ce, dans un délai maximum de 20 jours.

Le dossier de candidature doit comporter une demande manuscrite, une copie certifiée conforme de l’original du diplôme, de l’attestation ou du niveau d’études et/ou de formation, une copie certifiée conforme de l’original de l’attestation justifiant la situation vis-à-vis du service national, ainsi qu’une attestation de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise dans une spécialité en rapport avec le poste postulé, le cas échéant.

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Il doit également inclure un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) en cours de validité, un certificat médical attestant de l’aptitude du candidat à occuper le poste sollicité, et un certificat de résidence.

Enfin, en ce qui concerne les conditions d’accès spécifiques à chaque poste, le ministère invite les personnes intéressées à consulter les critères requis via le lien ci-après :

ttps://drive.google.com/…/12mutYcxg0NUjjRHRRtK…/view…

L’ensemble de ces dispositions offre une perspective concrète pour le marché de l’emploi. Les candidats éligibles disposent d’un délai de vingt jours pour soumettre leurs dossiers administratifs auprès des structures habilitées.

Une procédure réglementée qui permettra de pourvoir l’ensemble des postes ouverts au sein de cette administration.

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