Opportunité dans la fonction publique : la DGAPR lance un vaste concours de recrutement 

Un nouveau concours de recrutement est lancé au sein de l’administration pénitentiaire algérienne. La Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion annonce une campagne destinée à renforcer les effectifs de ses établissements pénitentiaires, avec plusieurs exigences à respecter avant toute inscription.

Pour les candidats intéressés, le dossier ne se limite pas aux diplômes. Âge, nationalité, taille, acuité visuelle, aptitude physique et psychologique ou encore situation vis-à-vis du service national figurent parmi les critères retenus. Les postulants devront également fournir plusieurs justificatifs médicaux et administratifs.

Recrutement dans l’administration pénitentiaire : quelles conditions pour postuler ?

La Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion précise plusieurs critères d’accès au concours. Les conditions varient notamment selon le profil du candidat, mais certaines exigences concernent l’ensemble des postulants.

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Pour participer, il faut notamment :

Posséder la nationalité algérienne depuis au moins cinq ans ;

Avoir accompli le service national ou en être exempté pour un motif autre que médical ;

Avoir au maximum 30 ans à la date du concours ;

Mesurer au moins 1,66 m pour les hommes et 1,58 m pour les femmes ;

Présenter une acuité visuelle totale d’au moins 15/20 pour les deux yeux, sans correction par lunettes ou lentilles, avec au minimum 7/10 pour un même oeil ;

Disposer de capacités physiques et psychologiques compatibles avec le poste recherché ;

Obtenir un avis favorable à l’issue des examens médical et psychologique organisés par l’administration pénitentiaire.

Les candidats finalement retenus devront ensuite suivre avec succès une formation spécialisée d’une durée d’un an. À son issue, ils s’engagent à rejoindre les postes qui leur seront attribués selon les besoins de l’administration.

Concours de recrutement DGAPR : les documents à préparer pour l’inscription

Le dépôt de candidature nécessite un dossier comprenant plusieurs documents. L’administration précise que les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte et qu’aucun dossier envoyé par courrier ordinaire ne sera accepté.

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Le candidat devra notamment fournir :

Une demande manuscrite ;

Une copie de la carte nationale d’identité ;

Une copie du diplôme ou titre exigé, accompagnée du relevé de notes du parcours scolaire ou de formation ;

Un justificatif attestant l’accomplissement ou l’exemption du service national, hors exemption pour raisons médicales ;

Un certificat ophtalmologique attestant l’acuité visuelle exigée ;

Un certificat de mesure de la taille délivré par les services de la Direction générale de la Sûreté nationale ;

Un certificat de résidence dans l’une des wilayas concernées par le concours ;

Le formulaire d’information dûment renseigné ;

Le reçu de paiement des frais de participation.

Le formulaire peut être téléchargé depuis le site de la Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion ou depuis les plateformes de la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Des frais de participation différents selon le grade visé

Les frais demandés pour participer au concours ne sont pas identiques pour tous les postes. Ils s’élèvent à 300 dinars pour les grades de officier principal et officier de rééducation, contre 200 dinars pour le grade d’agent de rééducation.

Le paiement doit être effectué au profit de l’agence centrale de paiement anticipé de la Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, via les comptes de trésorerie indiqués dans l’avis de recrutement.

Le justificatif de paiement devra ensuite rejoindre le dossier de candidature.

Après l’admission, d’autres documents seront demandés

Les candidats déclarés définitivement admis devront compléter leur dossier administratif avant d’intégrer la formation spécialisée.

Cette étape nécessitera notamment :

Un certificat de nationalité attestant une possession de la nationalité algérienne depuis au moins cinq ans ;

Deux certificats médicaux, l’un en médecine générale et l’autre en pneumologie, attestant l’aptitude à occuper le poste ;

Deux photographies d’identité ;

Un certificat familial d’état civil, lorsqu’il y a lieu.

Les candidats déjà employés devront, de leur côté, joindre une autorisation de participation au concours ainsi qu’un engagement à démissionner de leur poste actuel en cas de réussite. Ces deux documents doivent être signés par leur organisme employeur.

Les candidats présentant un diplôme équivalent à celui exigé devront également joindre leur certificat d’équivalence.

Concours de recrutement : un délai de 20 jours ouvrables pour s’inscrire

La procédure d’inscription se déroule en ligne. Les candidats doivent déposer leur candidature et téléverser la version numérique de leur dossier sur le site de la Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.

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L’administration fixe le délai à 20 jours ouvrables à compter de la date de la première publication de l’avis dans la presse écrite. La date limite exacte dépend donc de la date de parution de cette première annonce.

Une exigence supplémentaire concerne les candidats au grade d’agent de rééducation : leur dossier doit également comporter le relevé de notes du troisième trimestre de la troisième année secondaire.

Les postulants ont donc intérêt à préparer leurs pièces à l’avance, notamment les certificats médicaux, le document relatif à la taille et le justificatif concernant le service national, avant de finaliser leur inscription en ligne.