Concours national de recrutement : SONATRACH dévoile la date des résultats

Sonatrach a organisé un concours national d’envergure pour recruter des ingénieurs et techniciens dans plusieurs domaines clés. Cette initiative a suscité une participation massive. À présent, ce géant des hydrocarbures lève le voile sur les chiffres et la date des résultats.

Entre le 29 décembre 2024 et le 4 janvier 2025, 223 318 candidats se sont inscrits sur la plateforme en ligne dédiée. Parmi eux, 180 138 se sont effectivement présentés dans les centres d’examen répartis à travers plusieurs wilayas sur le territoire algérien.

À travers un communiqué de presse publié ce matin, 13 janvier 2025, sur sa page Facebook officielle, Sonatrach annonce un calendrier précis pour la correction et la publication des résultats.

Concours National de Recrutement – Sonatrach : résultats attendus pour mi-mars 2025

Sonatrach a mis un point d’honneur à garantir la transparence et la crédibilité de ce concours national de recrutement, organisé en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Emploi, et qui s’est déroulé du 29 décembre 2024 au 4 janvier 2025. « Sonatrach tient à informer que cette compétition s’est déroulée dans des conditions organisationnelles et logistiques fluides et satisfaisantes. Aucun incident n’a été signalé durant les épreuves », précise le communiqué.

Par ailleurs, l’entreprise a indiqué que la correction des copies des candidats remplissant les conditions du concours commencera quant à elle le 2 février 2025 et durera un mois. La phase de correction s’achèvera alors début mars, et les résultats officiels seront dévoilés mi-mars 2025. De plus, Sonatrach souligne que la correction se fera de manière entièrement anonyme, conformément aux standards des concours nationaux.

6000 postes à saisir dans des domaines porteurs (IA, énergies renouvelables, santé…)

Parmi les 180 138 candidatures enregistrées dans le cadre de ce concours de recrutement national, 6000 seront retenues pour pouvoir rejoindre leurs postes chez Sonatrach. Et ce, dans des domaines phares, notamment :

Forage pétrolier et production de puits ;

Géologie et géophysique ;

Énergies renouvelables et hydrogène ;

Intelligence artificielle et informatique ;

Marketing des hydrocarbures et économie pétrolière ;

Santé, sécurité et environnement (HSE) ;

En outre, Sonatrach a précisé que « les gagnants seront progressivement orientés vers leurs postes de travail. Au sein des unités et installations de production de Sonatrach à travers le pays. En fonction des besoins enregistrés ».

En somme, soyez au rendez-vous en mi-mars 2025 sur les conneaux officiels de Sonatrach. Pour savoir si vous faites partie des heureux élus !