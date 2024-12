Concours National de Recrutement : SONATRACH annonce les dates et les lieux des examens écrits

Après avoir clôturé l’inscription des candidats au Concours National de Recrutement, SONATRACH passe à l’étape suivante. Le géant des hydrocarbures algérien a communiqué sur sa page Facebook officielle la date de l’examen écrit.

Les futurs ingénieurs et techniciens de SONATRACH passeront l’épreuve écrite entre le 29 décembre 2024 et le 4 janvier 2025, dans 10 centres répartis à travers le pays. Les candidats sélectionnés doivent désormais se préparer à cette étape décisive de leur candidature.

L’examen écrit du Concours National de Recrutement, réparti dans 10 wilayas, se déroulera en plusieurs sessions organisées selon les spécialités des candidats. Cela permettra d’évaluer de manière ciblée les compétences des candidats dans chaque domaine.

Les candidats inscrits à ce concours national ont commencé à recevoir leurs convocations par email depuis hier, samedi 22 décembre. Ces convocations indiquent la date exacte de l’examen ainsi que le centre où chaque candidat devra se présenter.

SONATRACH précise qu’il est essentiel de consulter régulièrement sa boîte mail pour ne pas manquer cette information cruciale. De plus, l’entreprise a souligné que l’épreuve écrite se déroulera dans 10 wilayas du pays. À savoir :

Adrar ;

Laghouat ;

Bouira ;

Tamanrasset ;

Alger ;

Skikda ;

Sidi Bel Abbès ;

Constantine ;

Ouargla ;

Oran ;

Cette distribution garantie une accessibilité optimale pour les postulants venus de toutes les régions d’Algérie. Les candidats pourront passer alors l’examen écrit, à partir de ce 29 décembre 2024, près de chez-eux, au niveau du centre qui sera précisé sur la convocation de chaque postulant.

Par ailleurs, dans son communiqué officiel, SONATRACH réitère son engagement à assurer un processus de recrutement transparent et équitable. Soulignant : « SONATRACH assure que tous les candidats inscrits via la plateforme dédiée recevront leurs convocations et renouvelle son engagement à garantir la transparence du processus, en veillant à ce qu’il se déroule selon les plus hauts standards d‘intégrité et d’égalité entre les candidats ».