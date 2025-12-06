Concours national de doctorat : la mémorisation intégrale du Coran désormais obligatoire

L’École nationale supérieure des sciences islamiques « Dar El Qur’an », relevant de l’administration de la Grande Mosquée d’Alger, a annoncé l’ouverture d’un concours national d’accès à la formation doctorale (troisième cycle) au titre de l’année universitaire 2025-2026. La grande nouveauté de cette édition réside dans l’obligation de mémoriser intégralement le Coran pour pouvoir soutenir la thèse.

Selon l’annonce officielle, l’école a réservé 30 postes pédagogiques au profit des titulaires des diplômes de master et de magistère dans plusieurs spécialités, notamment : les sciences islamiques, les fondements de la religion, la finance et la comptabilité (transactions financières), la psychologie, l’informatique, les mathématiques, l’architecture, l’urbanisme, l’aménagement du territoire ainsi que la conservation du patrimoine bâti.

Cette formation se distingue par son orientation qui fusionne les sciences religieuses avec les disciplines modernes, dans une approche qui allie authenticité et ouverture contemporaine.

Quelle est la répartition des postes et spécialités ouvertes ?

Les 30 postes ouverts sont répartis sur six grandes spécialités, comme suit :

5 postes en Coran et dialogue des civilisations et des cultures

5 postes en Coran, foi et éthique comportementale

5 postes en ingénierie financière islamique, accessibles aux diplômés en finance, comptabilité et charia

5 postes en histoire des sciences de la logique et des mathématiques

4 postes en architecture et urbanisme du point de vue islamique

Ces spécialités témoignent de la volonté de l’établissement de former une élite académique capable d’articuler les savoirs religieux avec les enjeux scientifiques et sociétaux contemporains.

Deux conditions obligatoires ont été fixées pour l’admission au doctorat. La première porte sur l’âge, qui ne doit pas dépasser 30 ans à la date du concours, soit être né à partir du 31 janvier 1996. La seconde condition, inédite, impose à tous les doctorants admis de mémoriser intégralement le Saint Coran afin de pouvoir soutenir leur thèse de doctorat.

Cette mesure vise, selon l’établissement, à renforcer le lien entre la formation académique et la référence spirituelle dans les parcours de recherche.

Calendrier détaillé des inscriptions et des épreuves

Les inscriptions se feront exclusivement en ligne via la plateforme numérique PROGRES, dans le cadre du système « zéro papier ». Le dépôt des candidatures est prévu du 14 au 25 décembre 2025. La vérification des conditions d’âge et du paiement des frais d’inscription, fixés à 7000 dinars, se déroulera du 26 au 30 décembre 2025.

La conformité des dossiers par les universités concernées s’effectuera du 31 décembre 2025 au 8 janvier 2026, avant l’étude des dossiers par les commissions de formation du 9 au 12 janvier 2026. Les résultats préliminaires seront annoncés le 13 janvier 2026, suivis d’une période de recours du 14 au 15 janvier, dont les réponses seront publiées entre le 16 et le 18 janvier 2026.

La liste définitive des candidats retenus pour passer l’épreuve écrite sera publiée le 19 janvier 2026. Les convocations pourront être téléchargées via la plateforme PROGRES entre le 20 et le 30 janvier 2026.

Le concours écrit aura lieu le samedi 31 janvier 2026.

Les résultats provisoires seront annoncés le 4 février 2026, tandis que les entretiens oraux se dérouleront les 7 et 8 février 2026. Enfin, la liste finale des admis sera rendue publique le 10 février 2026.