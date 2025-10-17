Concours national d’Algérie Poste : la nouvelle date enfin fixée (détails)

Le concours national de recrutement d’Algérie Poste, initialement prévu pour septembre et reporté en raison de problèmes techniques, est désormais fixé au 30 octobre 2025. L’entreprise a officialisé cette date et a confirmé que l’examen se déroulerait exclusivement en ligne, en utilisant une plateforme numérique dédiée.

L’entreprise a précisé, dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, que des SMS contenant le nom d’utilisateur et le mot de passe seront envoyés aux candidats durant la période allant du 20 au 24 octobre 2025. Cette démarche vise à permettre aux postulants de se connecter à la plateforme en toute sérénité à l’heure indiquée.

Le communiqué rassure également les candidats n’ayant pas reçu leurs identifiants par SMS : ils seront contactés directement par le centre d’appel de l’institution durant les trois jours suivants, afin de leur fournir les données nécessaires et garantir leur participation à l’examen sans entrave.

Par ailleurs, Algérie Poste a indiqué qu’un guide utilisateur et des explications visuelles détaillées seront mis en ligne dans les prochains jours. Ces supports didactiques expliqueront, étape par étape, la procédure d’utilisation de la plateforme numérique et le déroulement de l’examen avec la plus grande facilité.

Ces outils d’orientation seront diffusés sur les plateformes et pages officielles d’Algérie Poste sur les réseaux sociaux, permettant à tous les candidats de les consulter en temps utile pour une bonne préparation en vue du jour de l’examen.

En conclusion, l’établissement a appelé tous les candidats à suivre régulièrement ses publications officielles pour se tenir informés de toutes les mises à jour réglementaires et techniques relatives au concours national de recrutement.

La modernisation d’Algérie Poste, une priorité stratégique pour le ministre Zerrouki

Ce concours numérique s’inscrit pleinement dans la stratégie de modernisation engagée par Algérie Poste, portée par le ministère de la Poste et des Télécommunications.

En effet, le ministre, Sid Ali Zerrouki, a réaffirmé que cette transformation est l’une des « priorités majeures » du secteur, selon un communiqué officiel rendu public hier soir par le ministère.

Lors d’une réunion stratégique tenue ce jeudi, le ministre a examiné la situation et les perspectives d’évolution de l’entreprise, en présence notamment de sa directrice générale, Chiraz Bechiri.

Zerrouki a clairement insisté sur la nécessité vitale de faire évoluer l’offre postale pour qu’elle s’aligne sur les « transformations numériques » en cours et, surtout, pour répondre aux attentes croissantes des citoyens.

Les échanges ont permis de dégager plusieurs axes de travail stratégiques. Il s’agit en premier lieu de développer les infrastructures de l’entreprise et d’assurer une extension significative du réseau postal. L’objectif est clair : la poursuite des investissements vise à améliorer la proximité du service public sur l’ensemble du territoire national.

Le ministre a également mis en lumière la nécessité de procéder à une « reclassification des bureaux de poste » basée sur de nouveaux critères, notamment le volume d’activité et la nature des services proposés. Une ambition qui va de pair avec la création de nouveaux postes d’emploi, destinés à renforcer les équipes sur le terrain.

Un point crucial abordé par Zerrouki concerne les services de retrait d’argent. Il a souligné l’importance de renforcer le parc des guichets automatiques (GAB) et, plus encore, de « maintenir leur taux de disponibilité élevé ».

Dans la même optique, le ministre a insisté sur la nécessité de garantir la « régularité de la liquidité » dans l’ensemble des bureaux de poste, un enjeu essentiel pour la confiance des usagers.

En conclusion, le ministère rappelle que cette vaste entreprise de modernisation est un objectif fondamental, visant non seulement à « améliorer la qualité du service public », mais également à « consolider la confiance » entre les citoyens et cette institution nationale essentielle qu’est Algérie Poste. Le cap est fixé : l’ère numérique ne devra pas laisser la poste algérienne au bord du chemin.