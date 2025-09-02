Concours mondial du meilleur fromager 2025 : l’Algérienne Laeticia Sellah en compétition

Le concours mondial du meilleur fromager se tiendra à Tours en France. De nombreux participants internationaux s’affronteront pour le titre. Parmi les concurrents, l’Algérienne Laeticia Sellah tentera de se démarquer et remporter le grand prix.

Le Concours mondial du meilleur fromager est un moment clé pour ces artisans de prouver leurs compétences. De nombreux fromagers de différentes nationalités s’y affronteront devant un public passionné. Les participants doivent démontrer leur précision, leur audace et leur sens de l’harmonie dans leurs créations pour espérer remporter le titre suprême. La nouvelle édition de ce concours se tiendra à Tours en France en date du 14, 15 et 16 septembre 2025.

Les épreuves du concours évalueront les compétences professionnelles des participants sur leur savoir-faire, les technologies fromagères et leur connaissance des produits laitiers. Les candidats seront également jugés sur leur capacité à sélectionner et à mettre en valeur les fromages, ainsi que leur aptitude à promouvoir et à défendre leur métier.

L’Algérienne Laeticia Sellah concourt pour le titre du meilleur fromager 2025

L’Algérie participera en ce mois de septembre au concours mondial du meilleur fromager, confirmant ainsi sa présence sur la scène internationale du fromage artisanal.

Parmi les artisans du monde entier, Laeticia Sellah représentera l’Algérie. Elle est la seule candidate du continent africain, ce qui souligne à la fois son talent et la reconnaissance du savoir-faire algérien à l’échelle mondiale. Passionnée et rigoureuse, défendra avec exigence une tradition fromagère en plein renouveau dans son pays.

Cette nouvelle participation de l’Algérie fait suite au succès de sa victoire précédente. Lors d’une édition précédente, le fromage algérien Jben El Kfass, une spécialité du sud du pays, a remporté la médaille d’or. Cette victoire a été un véritable exploit, car elle démontre la qualité et l’authenticité de ce fromage, profondément ancré dans la tradition locale.

Le Takemarit algérien sacré parmi les meilleurs fromages de chèvre au monde

Le Takemarit, fromage traditionnel algérien, a récemment été distingué par le site culinaire TasteAtlas comme l’un des meilleurs fromages de chèvre au monde. Cette reconnaissance fait de l’Algérie la seule nation arabe et africaine représentée dans ce prestigieux classement.

Originaire des régions de Ghardaia et Naama, ce fromage blanc doux se caractérise par sa texture molle et l’absence de sel. Préparé artisanalement par les femmes selon des méthodes ancestrales, il est traditionnellement mélangé avec du leben pour obtenir son goût délicat et rafraîchissant.

Le Takemarit occupe une place centrale dans les traditions locales, étant réservé aux célébrations importantes comme les mariages, les fêtes religieuses et les cérémonies familiales. Symbole d’hospitalité, il est servi aux invités, accompagné de thé à la menthe et de cacahuètes.

Face à sa popularité croissante, certaines laiteries du sud algérien ont commencé à le produire de manière semi-industrielle, tout en respectant la recette traditionnelle. Cette reconnaissance internationale met en lumière non seulement le patrimoine gastronomique algérien, mais aussi le savoir-faire des femmes artisanes qui perpétuent cette tradition culinaire unique.

