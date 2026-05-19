Concours mondial de robotique 2026 : les jeunes Algériens raflent 5 prix en Indonésie

Les jeunes talents algériens s’imposent sur la scène internationale. L’Algérie a décroché cinq distinctions lors du Concours mondial d’IA, de programmation et de robotique pour enfants à Jakarta en Indonésie, a indiqué lundi le ministère de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises.

Compétition internationale de référence, Codeavour invite les jeunes à concevoir des projets innovants axés sur l’apprentissage pratique. À travers une série de formations et d’ateliers interactifs, les participants s’immergent dans les technologies de pointe : IA, réalité augmentée et virtuelle (RA/RV), machine learning, programmation et robotique.

Au-delà du défi technologique, cet événement mondial vise à façonner un avenir meilleur tout en développant les compétences clés du XXIe siècle, à savoir l’esprit critique, la créativité, la collaboration et la communication.

L’Algérie se distingue au concours mondial de robotique et d’intelligence artificielle pour enfants à Jakarta

Parmi les distinctions remportées, l’Algérie s’est illustrée avec le prix des jeunes filles en sciences et technologies, ainsi que deux prix d’encouragement : l’un pour le défi de l’innovation et de l’entrepreneuriat, l’autre pour les robots de football.

Le savoir-faire technique des Algériens a également été doublement récompensé par des prix d’excellence pour la meilleure conception de robot, se traduisant par de remarquables 5e et 6e places mondiales dans l’épreuve de football robotisé.

Saluant cette performance, le ministre du secteur, Noureddine Ouadah, a souligné, dans un message de félicitations que ce succès prouve le potentiel exceptionnel de la jeunesse algérienne, désormais capable de rivaliser avec l’élite internationale dans les domaines technologiques et de l’innovation.

L’événement, qui s’est déroulé au sein de l’université Binus de la capitale indonésienne, a pris une dimension internationale hors norme : selon les organisateurs, cette édition de Codeavour 7.0 a mis aux prises plus de 300 000 participants issus de 70 pays.

Nouvelle distinction pour l’Algérie à Tunis

Toujours dans le domaine de l’IA, l’équipe nationale algérienne a réalisé un exploit majeur lors des Olympiades africaines d’intelligence artificielle (AOAI 2026) en avril dernier en Tunisie, en remportant quatre médailles (deux en or et deux en argent) face à 32 équipes du continent. Les élèves du Lycée de Mathématiques de Kouba à Alger ont particulièrement surclassé la concurrence, Bouabdallah Rostom Mohamed Kamel décrochant le titre de champion d’Afrique, suivi de près par ses camarades sur le podium.

Par ailleurs, ce triomphe a été officiellement salué par le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saadaoui, qui y voit le reflet de la vitalité et de la modernisation de l’école algérienne. Ces résultats récompensent une stratégie axée sur la détection précoce des talents, l’accompagnement pédagogique des élites scolaires et l’intégration des disciplines technologiques de pointe au sein du système éducatif.

À LIRE AUSSI :

🟢 IA : l’Algérie écrase la concurrence africaine et rafle 4 médailles à Tunis

🟢 Calcul mental : à 16 ans, l’Algérienne Manar Benmestoura fait sensation en Russie