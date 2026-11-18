Le ministère de la Justice a annoncé l’organisation d’un concours de recrutement sur épreuves pour pourvoir 2 124 postes budgétaires répartis à travers trois grades d’employés des greffes, selon les qualifications requises pour chaque poste.

D’après le communiqué du ministère, ce concours comprend 431 postes au grade de secrétaire divisionnaire de greffe, dont l’accès est conditionné par l’obtention d’une licence en sciences juridiques et administratives. Les candidats retenus bénéficieront d’une formation spécialisée d’une durée d’un an.

Le concours propose également 518 postes au grade de secrétaire des greffes, ouverts aux candidats titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, assortis d’une formation spécialisée de deux ans.

Enfin, la troisième catégorie concerne 1 175 postes d’adjoint au secrétaire des greffes, accessibles aux personnes justifiant d’un niveau d’études de troisième année secondaire, qui suivront une formation spécialisée d’un an.

Recrutement au ministère de la Justice : quelles conditions d’accès ?

Les critères d’éligibilité varient selon le grade auquel aspire le candidat. Pour prétendre au poste de secrétaire divisionnaire de greffe, les postulants doivent être titulaires d’une licence en sciences juridiques et administratives, et suivront ensuite une formation spécialisée d’une durée d’un an.

Le grade de secrétaire de greffe s’adresse quant à lui aux candidats justifiant du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, avec à la clé une formation spécialisée qui s’étendra sur une période de deux ans.

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Enfin, pour accéder à la fonction d’adjoint au secrétaire de greffe, il est exigé de faire valoir un niveau de troisième année secondaire, dûment appuyé par un certificat de scolarité, un cursus qui sera également complété par une formation spécialisée d’un an.

Dossier de candidature et délais d’inscription

Les frais de participation ont été fixés par le ministère à 200 dinars par candidat. Le dossier de candidature doit inclure :

Une demande manuscrite

Une copie de la carte nationale d’identité

Le diplôme requis accompagné du relevé de notes

Le formulaire de renseignements, téléchargeable sur le site web du ministère de la Justice ou de la Direction générale de la Fonction publique

Un certificat de résidence dans l’une des communes relevant de la juridiction concernée par le recrutement

Les pièces justificatives de la situation vis-à-vis du service national

Un extrait d’acte de naissance

Un certificat de généalogie/situation familiale pour les candidats mariés

Deux certificats médicaux (médecine générale et pneumologie/maladies thoraciques)

Deux photos d’identité

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Le délai de dépôt des dossiers de candidature a été fixé à 15 jours ouvrables, à compter de la date de la première publication de l’avis au niveau de la juridiction concernée (qu’il s’agisse d’une cour, d’un tribunal, d’un tribunal administratif ou d’une cour d’appel administrative).