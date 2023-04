Concours international d’huile d’olive : deux marques algériennes récompensées au Japon

En plus d’être connue pour ses dattes, Algérie est également réputée pour la qualité de son huile d’olive. D’ailleurs, à de nombreuses reprises, plusieurs marques algériennes ont réussi à se faire une place parmi les plus délicieuses et qualitatives huiles d’olives du monde.

Dans ce sillage, il y a seulement quelques jours, une marque algérienne a été récompensée à Paris. Notamment, lors du concours international Olio Nuovo Days 2023. En effet, grâce à son gout intense et sa qualité supérieure, l’huile d’olive Numidia Bio a réussi à décrocher la médaille « Premium Gold ». Cependant, cette enseigne n’est pas la seule huile à se faire une place dans un concours international.

JOOP 2023 : deux marques algériennes se distinguent au Japon

Le Japon organise chaque année, à Tokyo, son fameux concours international qui évalue la qualité de l’huile d’olive produite par de nombreux oléiculteurs venant de l’international. Dans sa nouvelle édition 2023, Le Joop a réuni les meilleures huiles d’olives du monde pour les récompenser avec des prix dans les catégories qualitatives, mais aussi en jugeant leur design. Dans cette 11e édition, l’huile d’olive algérienne s’est faite encore une fois une place au Japon. En effet, les marques Baghlia et Dahbia ont réussi à décrocher deux médailles dans la catégorie de la qualité.

En effet, lors de ce concours auquel participe de nombreux pays dont la Tunisie, l’huile d’olive Baghlia, produite par l’huilerie Kiared de Boumerdes, a réussi à décrocher la médaille d’Or. Et ce, dans la catégorie monovariétale, encore une fois grâce à sa qualité supérieure. Une nouvelle distinction pour marque qui s’ajoute à une large liste de prix décrochés, en France, en Grèce et à Londres.

Quant à la marque Dahbia, cette dernière s’est vue attribuer la médaille d’argent, dans la catégorie Organic, lors de la 11e édition du JOOP. Produite par l’algoculteur Hakim Allileche, et connue pour être une huile nutritionnellement riche, cette marque algérienne a marqué sa présence à l’internationale à de nombreuses occasions.

