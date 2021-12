Concours international de robotique: l’Algérie décroche la 1ere place

La ferveur technologique, le désir d’innover et l’amour pour la science sont autant de motivations qui ont toujours incité les chercheurs à vouloir révolutionner le monde. Passant de simples machines télécommandées à de gros engins radiocommandés jusqu’à la création qui risque de bouleverser le monde d’aujourd’hui, soit la création de l’humanoïde ou le robot dont la ressemblance avec l’humain est plus que stupéfiante.

Les innovateurs ne manquent pas d’idées. Mais c’est surtout les capacités opérationnelles et financières pour les concrétiser qui font souvent défaut. Une fois ces derniers disponibles, les chercheurs et les innovateurs font des merveilles. C’est le cas d’une jeune équipe algérienne qui a remporté, au début du mois en cours, la première place au Global Robot Challenge (compétition internationale de robotique).

Quand le génie algérien se met à l’œuvre

La jeune équipe algérienne constituée de Tarek, Nouha et leur professeur Abdelmalek ont réussi grâce à leur génie inventif à réaliser un robot révolutionnaire programmé pour élaguer ou couper les arbres, ramasser du bois, allumer du feu et peut même cuisiner. Un travail de génie qui n’a pas laissé le jury indifférent. En effet, Cette invention a permis à l’équipe algérienne de se hisser à la première place lors de cette compétition internationale qui a vu la participation d’équipes de 40 pays. Les trois jeunes algériens ont marqué un score élevé de 15.031 point lors de cette compétition.

Il convient de préciser que l’équipe a été formée par l’organisation non lucrative « World Learning » et financée par la compagnie aérienne américaine « Boeing » et la compagnie « DOW », selon le communiqué de l’ambassade des États-Unis.

Par ailleurs, le First Global Challenge est une compétition annuelle de robotique de style olympique organisée par l’International First Committee Association. Cet organisme public à but non lucratif (basé aux États-Unis) promeut l’éducation et les carrières STEM ( science, technologie, ingénierie et mathématiques). Une occasion pour les jeunes de mettre en évidence leur génie inventif dans tous les domaines de la science notamment celui de l’intelligence artificielle.