Concours international de Carthage 2024 : l’huile d’olive algérienne rafle 13 médailles

Connue pour sa qualité supérieure, ses multiples bienfaits et son goût délicieux, l’huile d’olive algérienne a réussi à faire sa place parmi les palmarès les plus prestigieux sur la scène internationale. D’ailleurs, elle s’est distinguée de nouveau dans le dernier concours international d’huile d’olive organisé à Carthage en Tunisie.

Les procédés de culture et d’extraction de cette huile ne se résument pas à la cueillette du fruit et sa pression. Ils sont même considérés comme un rituel dans certaines régions. Ce qui fait de l’huile d’olive algérienne l’une des meilleures au monde.

Concours international de l’huile d’olive de Carthage 2024 : l’Algérie distinguée

La Tunisie a organisé le concours international pour récompenser les meilleures huiles d’olive à Carthage, le mois de juillet dernier. Lors de cet événement de renommée mondiale, l’Algérie a séduit les jurys grâce à la qualité de son produit et a réussi à décrocher un total de 13 médailles, dont huit en or.

Les participants algériens se sont brillamment distingués lors de cette compétition. Cette distinction témoigne d’un travail acharné qui a contribué à faire rayonner l’image de l’Algérie sur la scène internationale. Parmi les marques ayant remporté le plus de médailles, on cite Arba Olive, Baghlia, Dahbia et Ithri Olive.

Depuis le début de l’année en cours, l’Algérie a raflé une soixantaine de médailles dans ce domaine. En Tunisie, l’huile d’olive algérienne a décroché 13 médailles, dont huit en or et cinq en argent. Voici les oléiculteurs qui ont remporté le plus de médailles :

Nasreddine Bellout, de Blida, de la marque «Arba olive» qui a raflé 12 médailles d’or, à Athènes, Miami, Abu Dhabi, Genève, London, Danemark, Berlin, Italie, Turquie, Tokyo et enfin, à Carthage, où il a remporté deux médailles d’or ;

Hakim Alilèche de Djelfa, propriétaire de la marque d’huile d’olive «Dahbia», qui a remporté huit médailles, dont cinq en or à Athènes, Genève, Miami, Danemark et Abu Dhabi, et trois en argent à Tokyo, Italie et Turquie ;

Boubekeur Saoudi représentant de l’huile d’olive de la marque «Ithri Olive». Il a décroché, au total, sept médailles, dont deux en or, à Carthage, et cinq en argent, à Londres, Abu Dhabi et au Canada. Ainsi qu’une en bronze, à Istanbul, en Turquie.

