Le ministère de l’Éducation nationale lance un nouveau concours : postes et spécialités concernés

Les fonctionnaires de l’Éducation nationale ont un nouveau rendez-vous à inscrire dans leur agenda. La tutelle vient d’ouvrir un examen professionnel destiné à l’accès au grade d’inspecteur de l’enseignement primaire, limité à deux spécialités : la langue anglaise et l’éducation physique et sportive.

Au total, 148 postes budgétaires sont mobilisés au titre de l’exercice 2026, avec une période d’affichage courant du 18 octobre au 8 novembre 2026.

L’examen professionnel 2026 réserve 148 postes à deux spécialités

La ventilation des postes penche nettement en faveur du sport scolaire. Sur l’enveloppe globale, 118 places reviennent à l’éducation physique et sportive, tandis que 30 autres sont réservées à l’anglais.

Ce quota découle d’une correspondance émise par la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative, datée du 12 octobre 2026. Le document valide les postes vacants et autorise le secteur éducatif à lancer la procédure.

Les fonctionnaires concernés en seront informés par leurs établissements, par les directions de l’éducation de wilaya, mais aussi via les canaux officiels en ligne.

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L’anglais et l’EPS réclament un encadrement spécialisé au primaire

Pourquoi ces deux matières précisément ? Parce qu’elles sont montées en puissance dans les petites classes ces dernières années, sans disposer d’un corps d’inspection pleinement structuré. Former des inspecteurs dédiés permet de combler ce vide.

La mission de ces futurs cadres dépasse le simple contrôle. Ils accompagnent les enseignants, corrigent les pratiques pédagogiques déficientes et diffusent des méthodes harmonisées d’une école à l’autre. Dans des disciplines récentes ou longtemps marginalisées, cet appui conditionne largement la réussite du dispositif.

Le ministère espère ainsi rehausser le niveau général des apprentissages au cycle primaire. L’enjeu est double : garantir une qualité d’enseignement homogène sur l’ensemble du territoire et offrir aux instituteurs un interlocuteur compétent dans leur matière.

La plateforme Mowadf centralise toutes les inscriptions

L’intégralité des opérations, du dépôt de candidature au suivi du dossier, transite par le portail numérique du secteur, accessible à l’adresse https://mowadf.education.dz. Les candidats devront donc se connecter pour valider leur participation.

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Cette ouverture s’ajoute à un calendrier déjà chargé. Durant l’été, le ministère avait lancé une opération d’ampleur avec plus de 26 000 postes proposés par concours de recrutement, touchant aussi bien les éducateurs spécialisés que les surveillants ou les personnels des laboratoires.