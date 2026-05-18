Concours enseignants et BEM 2026 : les nouvelles annonces du ministère

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saadaoui, a affirmé ce lundi 18 mai 2026 que tous les centres d’examen pour la session du Brevet d’enseignement moyen (BEM) 2026 sont fin prêts. Il a insisté sur l’obligation d’assurer les meilleures conditions organisationnelles et pédagogiques afin de garantir le bon déroulement de cette importante échéance nationale.

Cette déclaration intervient à la suite d’une conférence nationale qu’il a présidée par visioconférence, en présence des cadres de l’administration centrale, du secrétaire général de l’Office national des examens et concours (ONEC), ainsi que des directeurs de l’éducation à travers le pays. Cette réunion a été spécialement dédiée au suivi des derniers préparatifs du BEM.

Logistique sécurisée et accueil des candidats

Selon le communiqué du ministère, Mohamed Seghir Saadaoui a salué les efforts fournis par les différentes instances et autorités publiques impliquées dans l’organisation de l’examen. Il s’est félicité du haut niveau de coordination et de discipline constaté dans les opérations de réception des sujets et de sécurisation des centres de distribution, de déroulement et de correction.

🟢 À LIRE AUSSI : Le réseau routier fait peau neuve en 2026 : Ces points noirs vont enfin disparaître

Le ministre a mis l’accent sur plusieurs impératifs logistiques majeurs, exigeant la disponibilité totale des internats et des structures d’accueil pour les candidats. Il a également demandé d’accorder une attention particulière aux élèves hospitalisés, réaffirmant à cette occasion que le droit de passer les examens est garanti à tous les élèves sans aucune exception.

Concours de recrutement des enseignants

En ce qui concerne le concours de recrutement des enseignants, Mohamed Seghir Saadaoui a assuré que l’opération progresse conformément au calendrier établi. Il a précisé que l’annonce officielle des résultats se fera le même jour sur tout le territoire national par décision du ministère, une démarche visant à garantir l’égalité des chances et le respect d’une organisation unifiée.

🟢 À LIRE AUSSI : BAC 2026 : Une mesure inédite pour contrer la fraude sur les réseaux sociaux

Initiative éco-citoyenne et vigilance durant les examens

Le ministre a également évoqué la campagne nationale de collecte des cahiers usagés en vue de leur recyclage. Il a salué l’engagement remarquable des élèves et de l’ensemble de la communauté éducative dans cette initiative, soulignant son importance pour ancrer la culture du recyclage en milieu scolaire.

En conclusion de la conférence, le premier responsable du secteur a appelé à la vigilance et à la discipline durant toute la période des examens officiels, afin que cet événement national se déroule dans un climat de sérieux, de sérénité et de responsabilité.

🟢 À LIRE AUSSI : Notes du 3ᵉ trimestre 2026 : le ministère de l’Éducation nationale annonce la date