Concours du village le plus propre : voici le gagnant de la 11ème édition

Les villages qui abritent la Kabylie sont connus pour leur beauté naturelle et la richesse de leur patrimoine. Les habitant de cette région font preuve d’engagement envers la protection de l’environnement à travers l’organisation du concours annuel du « village le plus propre » à Tizi-Ouzou.

Portant le nom de Rabah Aissat, une figure emblématique de la région et ancien président de l’APW. Le concours du village le plus propre est à sa 11ᵉ édition. Il s’agit d’un événement environnemental grandissant. Qui mobilise la propreté, l’écologie et le respect de la nature de la région montagneuse de la Kabylie.

La cérémonie de remise des prix pour les villages lauréats de cette édition a eu lieu aujourd’hui, jeudi 24 octobre 2024, au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri, à Tizi-Ouzou.

Village le plus propre 2024 : Ihesnaouene remporte le premier prix

La 11ᵉ édition du village le plus propre a mis en compétition un total de 83 villages, dont 53 dans le concours normal et 30 dans le super concours.

Le palmarès de cette année met à l’honneur 7 villages, qui se sont démarqués par leurs initiatives écologiques, leur créativité, et surtout, leurs efforts exceptionnels en matière de propreté. Ils sont classés comme suit :

Ihesnaouene– commune de Mechtras est désigné comme le village le plus propre de cette édition ; Ath Aziz – commune d’Illoula Oumalou a décroché la deuxième place ; Lemsella – commune d’Illoula Oumalou désigné troisième par le jury ; Bouhamdoune – commune de Maatkas, en quatrième position ; Ath Maamar – commune d’Ain Zaouia, cloture le Top 5 ; Tirourda – commune d’Iferhounene est classée sixième ; Iguer Amrane – commune d’Ath Zikki complète ce palmarès ;

Une édition marquée par des critères novateurs

En effet, la 11ᵉ édition du village le plus propre a introduit de nouveaux critères d’évaluation. Outre le critère habituel, qui consiste à garder les villages propres et bien entretenus. Les nouveaux facteurs incluent d’autres éléments, à savoir :

Les initiatives énergétiques comme l’installation de panneaux solaires ;

comme l’installation de panneaux solaires ; La lutte contre les décharges sauvages et l’aménagement paysager ;

Par ailleurs, ce concours se présente comme une initiative collective permettant de protéger l’environnement et d’inspirer les autres régions à adopter des pratiques écologiques.

En somme, depuis son lancement en 2006, le concours du village le plus propre a crée une véritable émulation qui a dépassé les frontières de la Kabylie.