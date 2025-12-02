Doctorat 2026 : le ministère lance officiellement le concours national dans cinq universités

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé le lancement du concours d’accès au troisième cycle (Doctorat) pour l’année universitaire 2025/2026. Cette édition se déroulera dans le cadre des Écoles doctorales, créées pour renforcer la formation avancée et structurer la recherche scientifique à travers le pays.

Selon le communiqué officiel, cinq universités nationales accueilleront les épreuves :

Université Sétif 1,

Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene (USTHB),

Université de Tlemcen,

Université d’Annaba,

Université de Sidi Bel Abbès.

Ces pôles doctoraux travailleront en coordination avec 13 écoles supérieures et deux centres de recherche, afin de favoriser les échanges scientifiques, la complémentarité des expertises et les coopérations académiques.

706 places pédagogiques ouvertes dans 18 spécialités

Pour cette session, le ministère a fixé un total de 706 postes doctoraux, répartis sur 18 filières. Cette capacité d’accueil élargie offre une opportunité supplémentaire aux diplômés souhaitant poursuivre un parcours académique ou s’engager dans la recherche.

L’objectif est d’encourager l’excellence, soutenir l’innovation et renforcer les compétences nationales dans les domaines scientifiques stratégiques.

🟢 À LIRE AUSSI : “Une usine africaine sur trois se trouve en Algérie”, le pays confirme son leadership pharmaceutique

Un concours 100 % numérisé pour plus de transparence

Grande nouveauté : le concours sera organisé en adoptant une démarche numérique intégrale. Toutes les étapes — inscription, dépôt des dossiers, confirmation des choix, suivi administratif — se feront exclusivement via le système d’information intégré du ministère.

Le concours aura lieu du 20 au 31 janvier 2026. Une période durant laquelle chaque université accueillera les candidats inscrits dans les écoles doctorales qui lui sont rattachées.

Cette digitalisation marque une nouvelle avancée dans la modernisation du service public universitaire. L’objectif est de fluidifier les procédures et garantir une transparence totale dans la gestion des candidatures.

🟢 À LIRE AUSSI : Passeport biométrique algérien : le renouvellement 100 % en ligne bientôt possible pour la diaspora

Candidatures : le dépôt des dossiers démarre le 13 décembre

Les étudiants souhaitant participer au concours pourront déposer leurs dossiers et confirmer leurs options du 13 au 22 décembre 2025.

Les candidatures se feront exclusivement via la plateforme dédiée :

https://progres.mesrs.dz/doctorat_visibilité

Le ministère rappelle que les candidats doivent vérifier soigneusement les pièces demandées, les prérequis de chaque école doctorale et les spécialités ouvertes afin d’optimiser leurs chances de sélection.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie rafle l’or face à 40 pays : Tebboune salue l’exploit aux Olympiades de mathématiques