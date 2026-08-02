Concours des enseignants – Les résultats annoncés ce jeudi (06/08) : Voici comment les consulter

Le ministère de l’Éducation nationale a rendu public, ce dimanche 2 août 2026, le calendrier officiel de proclamation des résultats des examens professionnels ainsi que du concours de recrutement d’enseignants sur titre.

Les délibérations seront accessibles en ligne et affichées dans l’ensemble des directions de l’éducation dès 10h00.

Résultats des examens professionnels attendus ce lundi 3 août

Selon les termes du communiqué émanant de la tutelle, les candidats ayant concouru le 11 juillet dernier pour l’accès aux différents grades appartenant aux corps spécifiques de l’Éducation nationale (au titre de l’année 2026) seront fixés sur leur sort dès le lundi 3 août 2026, à partir de 10h00.

Les résultats individuels seront consultables via la plateforme numérique dédiée (mowadaf.education.dz). Conjointement à cette publication en ligne, les listes nominatives des lauréats seront affichées à la même heure au niveau de toutes les directions de l’éducation à travers le territoire national.

Concours de recrutement des enseignants : Rendez-vous le jeudi 6 août

Concernant le concours de recrutement sur titre des enseignants des trois cycles éducatifs (primaire, moyen et secondaire) au titre de la session 2025, le ministère a fixé la proclamation des résultats au jeudi 6 août 2026, à partir de 10h00.

Les candidats pourront prendre connaissance de leurs résultats sur le portail officiel de l’Office national des examens et concours (concours.onec.dz).

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Tout comme pour les examens professionnels, l’affichage physique des listes d’admission s’effectuera simultanément au niveau de l’ensemble des directions de l’éducation de wilaya.

Rentrée scolaire 2026-2027 : Le ministre fixe les dernières directives

Cette annonce sur le calendrier des résultats s’inscrit directement dans le prolongement de la conférence nationale par visioconférence présidée, ce samedi, par le ministre de l’Éducation nationale, M. Mohamed Seghir Saadaoui.

Consacrée à l’évaluation des préparatifs de la rentrée scolaire 2026-2027 — dont le coup d’envoi officiel a été confirmé pour le dimanche 6 septembre prochain —, cette réunion a permis de fixer le cap final pour l’ensemble des acteurs du secteur.

Le premier responsable du département a réaffirmé que la finalisation des opérations de recrutement constitue une « priorité absolue » afin de stabiliser l’encadrement pédagogique et d’ajuster la carte éducative avant le jour J.

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À ce propos, M. Saadaoui a sommé l’ensemble des directeurs de l’Éducation de lever toutes les réserves administratives avant le mardi 4 août 2026 à 12h00, condition préalable à la clôture définitive des dossiers de recrutement.

Au-delà des aspects logistiques et de l’opérationnalité des structures d’accueil (restauration, santé scolaire et sécurité), le ministre a mis en lumière les nouveautés pédagogiques de la prochaine année scolaire, marquée notamment par l’introduction de l’enseignement de l’informatique dans certaines filières des 2ᵉ et 3ᵉ années du secondaire.