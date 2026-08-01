Concours des enseignants 2026 : Le ministre fixe un délai ultime pour l’annonce des résultats

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saadaoui, a présidé ce samedi une conférence nationale par visioconférence consacrée à l’évaluation de l’état d’avancement des préparatifs pour la rentrée scolaire 2026-2027.

Lors de cette réunion, le ministre a insisté sur l’urgence de finaliser l’ensemble des dispositions organisationnelles, pédagogiques et logistiques, tout en fixant un délai strict pour achever les procédures liées au concours de recrutement en vue d’en proclamer les résultats dans les plus brefs délais.

Priorité absolue au recrutement et à la carte éducative

Accordant une importance capitale au dossier du recrutement, Saadaoui a souligné que la finalisation des démarches administratives constitue une priorité absolue afin d’ajuster la carte éducative et de garantir la stabilité de l’encadrement pédagogique avant le jour J.

Le ministre a réaffirmé l’engagement fermement pris par le secteur pour réussir cette rentrée, fixée au dimanche 6 septembre prochain conformément au calendrier social.

Il a, à ce titre, exhorté l’ensemble des services centraux et locaux à une mobilisation totale pour parachever les préparatifs dans les délais impartis, garantissant ainsi un démarrage ordonné des cours à travers tous les établissements du pays.

Outre l’aspect purement éducatif, l’accent a été mis sur l’opérationnalité des structures d’accueil, notamment la restauration scolaire, la préparation de la semaine de la santé scolaire et la mise en place d’un environnement d’apprentissage sécurisé et adéquat pour les élèves.

Nouveautés pédagogiques : L’informatique s’invite au secondaire

Sur le plan pédagogique, la prochaine année scolaire sera marquée par l’introduction de l’informatique comme matière d’enseignement dans certaines filières des 2ᵉ et 3ᵉ années du secondaire.

Saadaoui a précisé que cette nouveauté exige un ajustement rigoureux de l’organisation pédagogique et la mise à disposition de l’encadrement nécessaire, grâce à une gestion optimale des ressources humaines.

Il a assuré que les besoins réels du terrain ont été pleinement intégrés dans les opérations de recrutement en cours.

Résultats du concours : Dernier délai fixé au mardi 4 août

Afin de clore rapidement le chapitre des recrutements, le ministre a sommé les directeurs de l’Éducation de lever l’ensemble des réserves administratives avant le mardi 4 août 2026 à 12h00 précises.

Cette mesure permettra de proclamer les résultats à l’échelle nationale à très court terme. Par ailleurs, les résultats des examens professionnels seront également publiés dès l’aboutissement des formalités d’usage.

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Saadaoui a également appelé à un suivi rigoureux de l’impact de ces recrutements sur le mouvement du personnel, afin d’identifier avec précision les postes vacants restants. Il a rappelé que le succès de cette opération repose sur une coordination permanente et fluide entre l’administration centrale et les directions de wilayas.

Projection budgétaire 2027 et investissements d’avenir

La rencontre a également été l’occasion de se pencher sur la préparation du budget du secteur pour l’année 2027. Le ministre a exigé la finalisation rapide des dossiers d’investissement, incluant les procès-verbaux de choix des terrains pour la construction de nouveaux établissements et des sièges des nouvelles directions de l’Éducation dans les wilayas récemment créées. Les programmes de rénovation et de réhabilitation des infrastructures existantes ont également été abordés.

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Pour le premier responsable du secteur, l’inscription de tout nouveau projet reste strictement conditionnée par la conformité des dossiers administratifs et techniques. Il a ainsi invité ses cadres à renforcer la coopération avec les autorités locales pour surmonter les contraintes foncières et planifier les besoins futurs sur la base de données démographiques précises.

En conclusion de la conférence, le ministre a salué les efforts déployés par les cadres du secteur et les directeurs de l’Éducation, les invitant à maintenir une vigilance et un suivi quotidien pour garantir le plein succès de la rentrée scolaire 2026-2027.