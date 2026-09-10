Concours de recrutement : voici quand retirer votre convocation pour les épreuves écrites

Les postulants aux emplois administratifs de l’Éducation nationale ont désormais un rendez-vous ferme. Le ministère vient d’annoncer la mise en service de sa plateforme numérique de recrutement, où chaque inscrit pourra retirer sa convocation à compter de samedi.

Le document, indispensable pour franchir la porte du centre d’examen, sera accessible en ligne à partir de 10h00, le samedi 12 septembre 2026. Quant aux épreuves écrites, elles se tiendront exactement quatorze jours plus tard, le samedi 26 septembre.

La plateforme du concours de recrutement ouvre samedi à 10 heures

L’annonce, diffusée par le département de l’Éducation, fixe une heure d’ouverture précise. Avant 10h00 samedi, aucun téléchargement ne sera possible. Passé ce créneau, l’espace numérique restera consultable jusqu’au jour de l’examen.

L’adresse à retenir est unique : https://tawdif.education.dz. C’est par cette interface que passent l’ensemble des opérations liées à cette session de recrutement sur épreuves écrites. La tutelle conseille aux inscrits de tester leur accès sans attendre les dernières heures, afin d’écarter tout imprévu technique.

Cette dématérialisation prolonge une méthode déjà éprouvée par le secteur. Au début du mois d’août, les résultats des examens professionnels avaient été mis en ligne sur une plateforme dédiée, en parallèle d’un affichage dans les directions de l’éducation.

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La convocation reste le sésame obligatoire pour les épreuves écrites

Sans ce papier, pas d’examen. La convocation est un document strictement personnel, généré au nom de chaque candidat, et son édition relève de la seule responsabilité de l’intéressé. Elle mentionne notamment le centre affecté et les informations d’identification exigées par les surveillants.

Le ministère insiste sur un point : il n’existe pas d’autre canal de retrait. Aucune direction de wilaya ne délivrera le document au format papier à la place de la plateforme. Les candidats sont donc invités à imprimer leur convocation dès son obtention, puis à en conserver une copie de secours.

Un conseil pratique s’impose également. Mieux vaut vérifier chaque donnée figurant sur le document, en particulier le lieu et l’horaire de convocation, plutôt que de découvrir une erreur le matin du 26 septembre.

Plus de 26 000 postes en jeu dans le recrutement 2026 de l’Éducation

L’enjeu de cette session dépasse largement le cadre d’une simple formalité administrative. En juillet dernier, la tutelle avait donné le coup d’envoi d’une vaste opération de recrutement portant sur 26 209 postes budgétaires répartis entre plusieurs grades administratifs et pédagogiques.

Les profils recherchés couvrent un large éventail de fonctions : accompagnement scolaire, surveillance, gestion des laboratoires, services économiques et orientation des élèves. C’est le corps des éducateurs spécialisés qui concentre l’essentiel des places offertes, très loin devant les autres grades.

À ce volume s’ajoute un second volet, celui de la promotion en interne. Au printemps, le secteur avait ouvert 8 704 postes réservés aux examens professionnels des fonctionnaires en activité, avec l’objectif affiché de renforcer la performance du service public.

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Deux semaines de préparation avant l’examen du 26 septembre

Le calendrier laisse aux candidats une fenêtre de quinze jours. Ce délai sert autant à régler les questions logistiques, comme le déplacement vers le centre, qu’à finaliser les révisions. Les épreuves se dérouleront sur une seule journée, un samedi.

Ce timing s’explique par la pression du calendrier scolaire. Le ministre Mohamed Seghir Saadaoui avait fixé un délai strict pour parachever les procédures de recrutement, estimant que la stabilité de l’encadrement conditionne le bon démarrage des cours.

La rentrée étant déjà lancée, chaque poste pourvu compte pour ajuster la carte éducative. Les futurs lauréats de ce concours de recrutement viendront combler des besoins identifiés dans les établissements, en particulier dans les fonctions de gestion et d’accompagnement.

En attendant, la consigne est simple. Rendez-vous samedi matin sur la plateforme, téléchargement, impression, puis préparation. Les inscrits qui rencontreraient un blocage sont invités à réessayer plus tard dans la journée, les premières heures d’ouverture étant généralement les plus chargées.

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