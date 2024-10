Concours de recrutement – ministère de la Culture : 654 postes dans 12 wilayas à décrocher

Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé ce mardi l’ouverture officielle d’une campagne de recrutement pour soutenir le développement des bibliothèques de lecture publique dans 12 wilayas du pays. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des infrastructures culturelles, permettra de pourvoir 654 postes budgétaires pour l’année 2024.

Le ministère de la Culture lance une campagne de recrutement pour 654 postes dans 32 bibliothèques publiques

Les wilayas concernées par cette campagne de recrutement sont :

Adrar,

Laghouat,

Biskra,

Béchar,

Bouira,

El Bayadh,

Tlemcen,

Tamanrasset,

Tizi Ouzou,

Khenchela,

Ghardaïa,

Boumerdès.

Au total, 32 bibliothèques de lecture publique relevant des bibliothèques principales bénéficieront de ces nouveaux postes. Chacune d’entre elles se verra attribuer 21 postes budgétaires, afin de renforcer les équipes déjà en place et d’améliorer l’accès à la culture pour les citoyens de ces régions.

Cette mesure vise à répondre aux besoins croissants en matière d’animation culturelle et d’accès à la lecture publique, tout en créant des opportunités d’emploi pour les jeunes diplômés dans diverses spécialités. Elle marque aussi la volonté du ministère de soutenir les efforts de promotion de la lecture, en rendant les bibliothèques plus accessibles et mieux équipées.

D’autres wilayas bientôt concernées

Dans son communiqué, le ministère a également souligné que cette opération s’étendra à d’autres wilayas en 2025, dans le cadre d’un plan national plus large de modernisation et d’extension du réseau de bibliothèques publiques. Les directeurs des bibliothèques concernées ont été invités à entamer les procédures administratives en coordination avec les services de la fonction publique, à partir du dimanche 27 octobre 2024.

Ce projet reflète l’engagement des autorités à promouvoir la culture et la lecture dans tout le pays, en particulier dans les régions éloignées. Les bibliothèques publiques, en tant qu’espaces de partage et de savoir, jouent un rôle crucial dans la diffusion de la connaissance, et cette initiative vient renforcer leur mission sociale et éducative.