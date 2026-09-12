Concours de recrutement : le ministère de l’Éducation dévoile une nouvelle étape

Les candidats définitivement admis aux concours de recrutement sur titres organisés au titre de l’année 2025 devront prochainement entamer les démarches liées à leur affectation. Par ailleurs, le ministère de l’Éducation nationale précise que le choix des établissements scolaires se fera exclusivement en ligne. Cela se fera via une plateforme numérique dédiée.

Le ministère de l’Éducation nationale a informé l’ensemble des candidats définitivement admis aux concours de recrutement sur titres pour l’accès aux différents corps de l’enseignement. En effet, l’opération de choix des établissements souhaités sera effectuée exclusivement à travers la plateforme numérique dédiée.

Les candidats concernés sont invités à effectuer leurs démarches via la plateforme disponible à l’adresse : concours.onec.dz.

Selon le ministère, cette procédure vise à consacrer le principe de transparence. Elle vise aussi à garantir l’égalité des chances dans le traitement des demandes et la répartition des postes vacants. De plus, l’affectation sera effectuée en fonction du classement au mérite des candidats. Les postes disponibles seront communiqués par les services des directions de l’éducation.

Une démarche supplémentaire pour certains candidats en poste

Le ministère précise également les démarches à effectuer par les candidats admis qui occupent actuellement un emploi ou un poste de travail.

Les candidats titulaires d’un master ou d’un diplôme d’ingénieur d’État pour l’enseignement secondaire, ainsi que ceux titulaires d’une licence pour l’enseignement moyen et primaire, et qui exercent actuellement une fonction, devront télécharger les documents disponibles dans leur compte sur la plateforme numérique. Ensuite, ils devront donc suivre cette procédure en ligne.

Les candidats devront faire signer et légaliser ces documents par les services de la commune, avant de les télécharger à nouveau sur leur compte.

Ils devront impérativement effectuer cette opération au plus tard le 13 septembre 2026.

Le choix des établissements et les affectations prévus à ces dates

Le ministère a également fixé un calendrier précis pour la suite de la procédure d’affectation.

Les candidats définitivement admis devront accéder à leur compte les 14 et 15 septembre 2026. Ils pourront alors choisir les établissements scolaires dans lesquels ils souhaitent être affectés.

Ils devront ensuite classer ces établissements selon leur ordre de préférence.

Le traitement des choix sera effectué automatiquement en tenant compte du classement des candidats et des postes vacants annoncés par les services des directions de l’éducation.

Les candidats pourront consulter leur établissement d’affectation à partir du 17 septembre 2026.

À cette date, les résultats de l’opération de traitement automatique de leurs choix seront accessibles sur la plateforme. L’affectation dépendra à la fois de leur classement au mérite et de la disponibilité des postes dans les établissements concernés.

Les candidats devront donc suivre régulièrement leur compte afin de prendre connaissance de leur affectation dans les délais prévus.

Installation dans les établissements le 20 septembre

Le ministère fixe la dernière étape de cette procédure au 20 septembre 2026. Dès lors, les candidats devront alors rejoindre les établissements scolaires où ils seront affectés afin de signer les procès-verbaux d’installation.

Le ministère souligne l’importance de respecter scrupuleusement l’ensemble de ces échéances, compte tenu du lien direct de cette opération avec la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027.

Le ministère appelle ainsi les candidats à consulter régulièrement leur compte sur la plateforme et à accomplir toutes les démarches demandées dans les délais impartis. Il rappelle que le respect de ces procédures permettra de finaliser leur affectation et de garantir leurs droits.