Concours de la pâtisserie du Grand Paris : l’Algérienne Souad Idrenmouche s’impose en championne

Souad Idrenmouche, pâtissière algérienne, a remporté l’édition 2025 du prestigieux concours de pâtisserie du Grand Paris. Son assortiment de douceurs a su séduire le jury, notamment ses créations de tarte au citron et d’éclair au chocolat, thème de cette édition.

Cette année, les pâtissiers ont remis, le 11 février dernier, leurs créations, au siège du syndicat des boulangers du Grand Paris. Et ce, afin que le jury puisse goûter à ces douceurs et désigner l’heureux vainqueur.

À LIRE AUSSI : Succès algérien à Gastro Alanya 2025 : les pâtisseries traditionnelles séduisent en Turquie

Les pâtisseries de Souad Idrenmouche récompensées en France

Le premier prix du concours de la pâtisserie du Grand Paris est une récompense annuelle, décernée par le syndicat des boulangers du Grand Paris, pour distinguer les meilleurs artisans boulangers et pâtissiers volontaires de la capitale française.

Le jour du concours, 63 candidats ont relevé le défi et ont présenté leurs réalisations sucrées. Les participants à cette compétition avaient pour consigne de présenter un lot de huit pâtisseries individuelles, composé de quatre éclairs au chocolat et quatre tartes au citron non meringuées. Et c’est Souad Idrenmouche et son équipe qui ont remporté la victoire et ainsi le premier de ce prestigieux concours.

En effet, après la délibération du jury, la pâtissière, originaire d’Akbou, remporte la victoire et monte sur la première place du podium.

La persévérance est le secret de la victoire de Souad Idrenmouche

Le secret de la réussite de Souad réside dans la persévérance. Depuis 2016, la pâtissière n’a raté aucune édition. L’an dernier, le syndicat des boulangers lui a reproché l’acidité excessive de ses tartes au citron. Mais l’Algérienne a gardé espoir en ses créations et a participé à ce concours une nouvelle fois.

Arrivée en France à l’âge de 21 ans, celle qui envisageait en 2012 de poursuivre ses études en comptabilité était très loin de s’imaginer lauréate de l’édition 2025 de ce concours. Ce qui lui permettait autrefois de payer ses études est devenu une véritable passion pour elle.

Pour rappel, lors de la 9ᵉ édition du concours international Gastro Alanya 2025 en Turquie, les pâtisseries algériennes se sont particulièrement distinguées face à 20 autres pays participants. Les chefs algériens ont remporté un total impressionnant de distinctions, notamment trois médailles d’or pour leurs pâtisseries traditionnelles comme le Mekrout Ellouz, le Kaâk Nakache et le Mkhebez.

L’excellence culinaire algérienne s’est également manifestée avec une médaille d’or supplémentaire dans la catégorie desserts et une médaille d’argent pour un plat de poisson typiquement algérois. L’Association Golden Afnak a par ailleurs décroché deux coupes pour sa contribution au tourisme et aux arts culinaires. Il est important de préciser que le savoir-faire et l’art culinaire algérien ont été distingués, à de nombreuses reprises, par le guide TasteAtlas.

À LIRE AUSSI : Meilleures spécialités africaines en 2025 : la cuisine algérienne rafle la mise