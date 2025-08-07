Concours de formation paramédicale 2025 : inscriptions ouvertes dès aujourd’hui

Le ministère de la Santé a donné le coup d’envoi pour le concours de formation paramédicale d’aides-soignants en santé publique, session 2025.

L’annonce, faite ce mercredi par la Direction de la formation du ministère, ouvre la voie à de nombreux jeunes désirant embrasser une carrière dans le secteur de la santé.

« En application des instructions du ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, la direction de la formation au ministère annonce l’ouverture des inscriptions au concours sur épreuves pour l’accès à la formation paramédicale au titre de l’année 2025, pour le grade d’aides-soignants de la santé publique, destinés à exercer au niveau des services des urgences médico-chirurgicales », précise le communiqué.

Qui peut s’inscrire au concours d’aides-soignants ?

Ce concours s’adresse aux candidats ayant validé leur troisième année du secondaire, toutes filières confondues, même s’ils ne sont pas titulaires du baccalauréat. C’est une opportunité majeure pour ceux qui souhaitent se former et s’insérer professionnellement dans un domaine en forte demande.

Les inscriptions se font exclusivement en ligne, sur la plateforme numérique du ministère de la Santé, accessible à l’adresse suivante : https://formation.sante.gov.dz/. Les candidats ont jusqu’au jeudi 28 août à 16h00 pour soumettre leur dossier. Les inscriptions sont ouvertes dès ce jeudi à 9h00.

Calendrier complet du concours d’aides-soignants 2025

Une commission technique procédera à l’examen des dossiers entre le 31 août et le 4 septembre. Les candidats dont la candidature sera validée pourront alors télécharger leurs convocations pour le concours, dont le retrait est prévu les 7 et 8 septembre. Pour ceux dont le dossier serait rejeté, une procédure de recours a été mise en place.

Les intéressés auront la possibilité de déposer leurs recours entre le 9 et le 11 septembre, lesquels seront examinés sans délai. Les résultats de ces examens seront communiqués sur la plateforme dès le dimanche 13 septembre.

La date du concours sur épreuves est fixée au 20 septembre 2025.

Ce concours est une chance unique pour les jeunes sans baccalauréat de se former à un métier essentiel et de contribuer activement au système de santé publique. Ne manquez pas cette occasion et assurez-vous de déposer votre candidature dans les délais impartis.