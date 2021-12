Concours de E-commerce à Dubaï : l’Algérie décroche le « Silver Award »

Un jeune Algérien s’est distingué hier, le 9 décembre lors d’un concours international sur le Marketing Digital, organisé à Dubaï aux Émirats Arabes Unies. Il s’agit de Zakaria Abdelhai, originaire de la wilaya de Tébessa et auteurs de plusieurs innovations et projets numériques.

Le concours international organisé au Moyen-Orient a vu la participation de plusieurs candidats issue de différentes nationalités, chacun avec une idée innovatrice et un projet inédit. Parmi tous ces participants, Zakaria a été le seul algérien, maghrébin et arabe ayant pris part à cet évènement scientifique et réussi à décrocher le Silver Award ».

« Merci de votre soutien… Je suis fier d’être le seul arabe et algérien dans ce concours portant sur le Marketing Digital au Moyen-Orient. Ma réussite est la conséquence de votre soutien », lit-on sur le compte Facebook de Zakaria Abdelhai. Le succès du jeune algérien s’explique entre autre par son parcours brillant.

Zakaria a en effet réussi à accomplir des études au sein de prestigieux institut américains, à savoir Bloom Institute of Technology et Cisco Networking Academy spécialisés dans la technologie, la cybersécurité, le Business, les réseaux, etc. Des études qui lui ont permis de travailler en tant que développeur Android et producteur audiovisuel et devenir par la suite un expert en Marketing Digital qui a pu honorer son pays parmi tant d’autres.

Deux Algérien se distingue en un mois

Il y a quelques jours, un scientifique algérien s’est distingué à l’étranger en obtenant une distinction honorifique. Il s’agit de Karim Zaghib, un éminent chercheur dans les domaines du stockage d’énergie et de l’électrification des transports.

L’algérien détenteur d’un doctorat en électrochimie de l’Institut polytechnique de Grenoble, a été élu membre de l’Académie des arts, des lettres et des sciences (basée au Canada) qui constitue la plus haute distinction décernée aux chercheurs de haut niveau au Canada.