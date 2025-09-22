Concours de doctorat 2025 en Algérie : le ministère lève le voile sur les dates et la procédure

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé le lancement de la campagne de recrutement pour le troisième cycle. Pour cette année universitaire, 4 012 nouveaux postes budgétaires sont ouverts au concours de doctorat.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte d’expansion générale du secteur, marqué par une augmentation significative des capacités d’accueil et une digitalisation complète des procédures.

Le coup d’envoi des inscriptions est prévu pour le début du mois d’octobre, avec des épreuves dont la date sera fixée librement par chaque établissement universitaire.

Concours de doctorat 2025 en Algérie : une procédure de candidature 100% en ligne

La grande nouveauté de cette édition réside dans la digitalisation intégrale du processus. Selon Abdeldjebbar Daoudi, conseiller du ministre chargé de l’information numérique, « la procédure de candidature et de participation sera entièrement digitalisée ». Cette mesure vise à simplifier les démarches pour les candidats et à moderniser l’administration du concours.

Le ministère a également mis en place de nouvelles réglementations pour renforcer la transparence et garantir l’égalité des chances entre tous les postulants. Les lauréats sélectionnés devraient entamer leur parcours doctoral dès le mois de novembre.

Une expansion marquée des capacités d’accueil dans les universités algériennes

Cette ouverture de postes pour le doctorat s’accompagne d’un effort important sur l’ensemble du secteur. Le nombre de places pédagogiques disponibles a considérablement augmenté avec la réception de 28 000 nouvelles places. Le secteur bénéficie désormais d’un « confort structurel ». Avec un total de près de 1,9 million de places, générant un excédent d’environ 100 000 places.

Du côté de l’hébergement, l’entrée en service de 25 nouvelles résidences universitaires a porté la capacité d’accueil à 556 000 lits, créant un surplus de 100 000 lits. Cette croissance des infrastructures s’est accompagnée d’une amélioration des services aux étudiants. Notamment dans les domaines de la restauration, du transport et des activités culturelles et sportives.

Médecine et formation continue : augmentation des postes pour l’année 2025-2026

Parallèlement au concours de doctorat, le ministère a acté une nette progression des postes ouverts pour les études médicales. Un total de 5 095 nouveaux postes a été dégagé, représentant une augmentation de 34 % par rapport à l’année 2020.

Cette enveloppe inclut plus de 480 postes spécifiquement réservés aux étudiants issus des wilayas du Sud. Une mesure qui s’inscrit dans une politique de rééquilibrage territorial.

Abdeldjebbar Daoudi a par ailleurs souligné l’importance accordée à la formation continue. L’objectif est de permettre aux diplômés de maintenir leurs compétences à jour face à l’évolution rapide des sciences et des technologies.

L’année universitaire 2025-2026 se présente donc sous le signe de l’expansion et de la modernisation avec plus de 4000 postes au concours de doctorat et une procédure entièrement dématérialisée.