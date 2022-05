Concours d’art de Fujairah : un Algérien décroche le premier prix

Le Fujairah est un concours international organisé aux Emirats Arabes Unis, qui englobe l’art de la calligraphie arabe. Cette année, Abdelkader Daoudi, un algérien a remporté le premier prix.

En effet, d’après l’Algérie Presse Service, l’académie des beaux-arts de fujairah a annoncé les gagnants et l’Algerien a décroché le premier prix en ce qui concerne la catégorie abécédaire suivi du libanais et l’iranien.

Abdelkader qui vient de Laghouat en Algérie, a participé à de nombreuses expositions dans son pays mais aussi dans le monde arabe et a remporté de nombreux prix.

Cette fois, il s’est démarqué parmi des artistes venant des quatre coins du globe car l’académie a accueilli 400 calligraphes et le jury était composé de professionnels venus de Turquie, d’Iran et d’autres pays. Le concours international de calligraphie arabe concerne trois types de styles différents : le thuluth, le divanî et l’abécédaire.

Qui est cet Algérien qui a remporté le concours international de récitation du Coran de Dubaï ?

Boubekeur Abdelhadi Radja, un jeune homme algérien a remporté le titre de « meilleur qari » de « Dubai International Holly Quran Compeition T 25 th », la 25eme édition du prestigieux Concours international de récitation du Coran de Dubaï.

Le concours s’est déroulé du 10 au 15 avril 2022, durant lequel Boubekeur a pu démontrer ses facultés en psalmodie coranique, et à été designé

comme la plus belle voix masculine. Il a donc tiré son épingle du jeu et a été reconnu par le jury comme étant le favori alors que la concurrence était rude.

En effet, il y avait des représentants de la Grande-Bretagne, de l’Égypte, des Philippines, de la Palestine, des États-Unis et du Kenya tous excellent dans le domaine.