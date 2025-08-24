Concours d’accès à l’École nationale supérieure de tourisme : inscriptions ouvertes dès ce lundi

L’École nationale supérieure de tourisme (ENST) a annoncé l’ouverture des inscriptions pour son concours d’entrée 2025. Les inscriptions débuteront ce lundi et se poursuivront jusqu’au 5 septembre prochain. Cette étape marque le coup d’envoi d’une nouvelle rentrée universitaire pour l’établissement spécialisé dans la formation des cadres du secteur touristique en Algérie.

Selon le communiqué de l’école, les inscriptions se feront exclusivement en ligne via la plateforme numérique mise à disposition des candidats. Pour ce faire, les intéressés doivent accéder à l’espace dédié « candidature » et introduire leurs informations personnelles à travers le lien officiel : https://Ens-tourisme.dz.

Conditions d’admission au concours d’entrée de l’ENST 2025

L’ENST précise que le concours est strictement réservé aux candidats remplissant l’ensemble des conditions suivantes :

Être titulaire du baccalauréat 2025, ou du baccalauréat 2024, à condition de ne pas avoir été inscrit auparavant à l’ université .

2025, ou du baccalauréat 2024, à condition de ne pas avoir été inscrit auparavant à l’ . Avoir obtenu une moyenne d’admission minimale de 11.5/20.

minimale de 11.5/20. Provenir des filières suivantes : gestion et économie, sciences expérimentales, mathématiques ou techniques mathématiques. Les titulaires d’un diplôme étranger équivalent peuvent également postuler.

L’école insiste sur le respect intégral de ces critères : les trois conditions doivent être réunies pour que le candidat soit éligible au concours.

Opportunités pour les futurs professionnels du tourisme en Algérie

Réputée pour son rôle dans la formation des cadres spécialisés en tourisme et hôtellerie, l’ENST attire chaque année un grand nombre de candidats désireux de rejoindre un secteur en pleine croissance en Algérie. Avec la modernisation des infrastructures touristiques et la volonté des pouvoirs publics de développer ce domaine stratégique, l’école entend renforcer son rôle dans la préparation de profils hautement qualifiés.

Les candidats intéressés sont donc appelés à respecter les délais fixés et à compléter leur inscription en ligne avant le 5 septembre 2025.

