Concours d’accès à l’École des Cadets – lauréats du BEM 2023 : conditions et dates limites

D’après le site officiel du ministère, les inscriptions pour la première année secondaire sont ouvertes aux garçons et aux filles. Les candidats admis poursuivront leurs études du cycle secondaire dans les écoles des Cadets de la Nation.

À LIRE AUSSI : Étudiants magistrats : le ministère de la Justice lance un concours de recrutement national

En outre, l’inscription initiale pour participer au concours se fera exclusivement sur ce site web https://preinscription.mdn.dz/cadets/index.php#contact, du 27 juin au 11 juillet 2023.

La sélection des candidats qui participeront au concours se fera en fonction de leur classement durant l’année scolaire et du nombre de places pédagogiques disponibles.

Concours d’accès à l’École des Cadets : quels sont les prérequis ?

Afin de poursuivre le processus d’inscription, les candidats admis au concours devront retirer leurs convocations via le même site web entre le 18 juillet et le 28 juillet 2023.

Les candidats passeront des examens médicaux et des tests de condition physique pour le concours de la première année secondaire. En plus de cela, ils passeront des épreuves écrites en mathématiques, physique/technologie et en langue arabe.

À LIRE AUSSI : La DGSN recrute plusieurs milliers d’agents de police en 2023

Une fois acceptés, les candidats admis doivent récupérer leurs convocations pour intégrer les écoles des Cadets de la Nation via la plateforme citée ci-dessus entre le 21 août et le 31 août 2023. L’école a également établi des conditions pour l’inscription initiale, à savoir :

être de nationalité algérienne,

être né en 2008 ou après.

De plus, le candidat doit avoir obtenu le Brevet d’Enseignement Moyen pour l’année scolaire 2022-2023 avec une moyenne égale ou supérieure à 12/20 et être orienté vers la filière « Sciences et Technologies ». Il doit également jouir d’une bonne condition physique et d’une bonne santé.