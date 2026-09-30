Concours du Coran de la Grande Mosquée de Paris : l’Algérie, pays le plus représenté en demi-finale

La Grande Mosquée de Paris a retenu 32 candidats de 22 pays pour les demi-finales de son concours du Coran. Avec cinq qualifiés, l’Algérie est le pays le plus représenté de cette première édition internationale, lancée pour le centenaire de l’institution. Rendez-vous à Paris le 12 novembre pour les demi-finales, puis les 14 et 15 novembre pour la finale.

La Grande Mosquée de Paris fête cette année ses cent ans. Inaugurée le 15 juillet 1926, elle marque cet anniversaire par plusieurs initiatives culturelles et religieuses. La plus visible reste son premier concours international de mémorisation et de récitation du Coran. L’institution vient d’annoncer la liste des candidats qualifiés pour les demi-finales.

32 candidats retenus sur plus de 1 200 candidatures

La Grande Mosquée de Paris a publié la liste des demi-finalistes le mardi 29 septembre. Selon son communiqué, plusieurs phases de sélection ont départagé plus de 1 200 candidatures, venues de nombreux pays.

La dernière phase s’est déroulée du 21 au 27 septembre 2026. Elle opposait 150 candidats, parmi lesquels le jury n’en a retenu que 32. Ces 32 candidates et candidats représentent 22 pays.

L’Algérie parmi les 22 pays représentés

Les demi-finalistes viennent de cinq continents. L’Afrique et l’Europe fournissent le plus de pays représentés, avec respectivement six et sept pays. On y trouve notamment la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Égypte, l’Arabie saoudite, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Le Maghreb compte trois pays qualifiés : l’Algérie, la Tunisie et la Mauritanie.

Avec cinq candidats, l’Algérie est le pays le plus représenté. La liste officielle indique le pays de chaque candidat, sans préciser s’il s’agit de sa nationalité ou de son lieu de résidence.

Le concours s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes. La Grande Mosquée parle d’ailleurs de « candidates et candidats » dans son annonce. Parmi les cinq Algériens qualifiés figurent trois candidates.

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Un jury de neuf spécialistes

Un jury de neuf membres a arrêté la liste des demi-finalistes. Il réunit des imams et une mourchidate réputés dans la récitation coranique. Le recteur Chems-eddine Hafiz l’a installé le mercredi 23 septembre, au lancement des sélections.

Le jury associe quatre spécialistes extérieurs à cinq imams de la Grande Mosquée de Paris :

Spécialistes : Cheikh Hocine Oualili, Cheikh Amar Rakba, Cheikh Zakariya Besbassi et Madame Radia Helal ;

: Cheikh Hocine Oualili, Cheikh Amar Rakba, Cheikh Zakariya Besbassi et Madame Radia Helal ; Imams de la Grande Mosquée : Cheikh Ziane Benazouz, Cheikh Ahmed Moussa, Cheikh Younes Larbi, Cheikh Rachid Benchikh et Cheikh Khaled Larbi.

Le niveau exigé reste très élevé. Les candidats doivent connaître l’intégralité du Coran par cœur et le réciter selon les règles du tajwid. Le concours s’adresse aux hommes et aux femmes de toute nationalité, âgés de 18 à 35 ans. Les candidatures devaient parvenir avant le 31 mai 2026. Un règlement intérieur, transmis aux seuls candidats, précise les modalités d’évaluation.

Demi-finales le 12 novembre, finale les 14 et 15 novembre

Les 32 qualifiés se retrouveront le jeudi 12 novembre 2026 à la Grande Mosquée de Paris. Ils y disputeront les demi-finales du concours. Les meilleurs accéderont ensuite à la finale. Celle-ci se déroulera sur deux jours, le samedi 14 et le dimanche 15 novembre 2026.

La Grande Mosquée n’a pas encore précisé le nombre de finalistes ni les récompenses prévues. Elle n’a pas non plus indiqué si les épreuves seront ouvertes au public ou retransmises en direct.

Le programme peut encore évoluer d’ici novembre. Avant tout déplacement, consultez les annonces officielles de la Grande Mosquée de Paris.

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Un concours pour célébrer un siècle d’histoire

Dans son communiqué, la Grande Mosquée félicite les candidats pour « leurs efforts et leur excellence ». Selon le recteur, ces efforts contribuent à valoriser la connaissance du texte coranique. Ils promeuvent aussi la maîtrise du tajwid, l’art de la récitation. Ils rassemblent enfin la jeunesse du monde entier autour d’un patrimoine spirituel commun.

Cette édition internationale complète le concours que l’institution organise chaque année pendant le Ramadan. En 2026, cette compétition a vécu sa sixième édition, baptisée « Nour Al-Wahy ». Ouverte aux enfants comme aux adultes, elle propose plusieurs catégories selon la part du Coran mémorisée. Chaque Ramadan, la Grande Mosquée fixe aussi le montant de la zakat al-fitr pour les fidèles de France.

L’institution multiplie par ailleurs les initiatives en direction du grand public. Elle a notamment publié un guide de 900 pages sur l’islam et la laïcité. Elle rend aussi hommage à des figures algériennes, comme la boxeuse Imane Khelif, honorée par la Grande Mosquée.

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