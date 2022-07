Concours CAPA 2022 en Algérie : quelles sont les conditions d’accès ?

Après plusieurs années de gel suite au retard de l’ouverture des écoles régionales de formation des avocats, le concours d’accès à la formation pour l’obtention du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (Capa) est fixé pour le 17 et le 18 septembre prochain.

Le concours est ouvert à toute personne désireuse de rejoindre la profession d’avocat et réunissant les nouvelles modalités d’accès. En effet, en plus des épreuves écrites et orales, les conditions d’accès au concours ne sont plus les mêmes qu’avant. Cette année, le candidat doit d’abord remplir certains critères avant de passer le concours et intégrer l’école régionale de formation des avocats.

Parmi ces derniers, nous citons en premier lieu la nationalité. Celui qui compte passer le Capa doit être de nationalité algérienne sous réserve des conventions judiciaires. Ensuite, l’obtention d’une licence en droit. Le candidat doit être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent. Idem, il doit jouir de ses droits politiques et civils sans avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur et aux bonnes mœurs. Enfin, il doit remplir toutes les conditions d’aptitude physique et psychologique pour l’exercice de la profession.

Déroulement du concours du Capa : 2 épreuves à passer

Le concours d’accès à la formation pour l’obtention du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat comprend des épreuves écrites d’admission et une épreuve orale d’admission finale.

Dans ce sens, les candidats devront passer tout d’abord un premier examen d’admission écrit qui aura lieu le 17 et le 18 septembre prochain et qui portera sur 5 matières essentielles. Une fois que les résultats des épreuves écrites seront proclamés, une autre épreuve orale d’admission finale aura lieu 20 jours après. Cet examen consiste en un entretien avec la commission et porte sur la culture et les connaissances juridiques générales des candidats.

La liste des candidats admis sera publiée au niveau des centres d’examens et sur les sites web du Ministère de la Justice, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’Union Nationale des Ordres des Avocats.