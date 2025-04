Concours Algérie Poste 2025 (date et lieu) : du nouveau pour les candidats

Algérie Poste a officialisé le lancement de la deuxième phase de sélection des candidats admis à passer les épreuves du concours national organisé début janvier 2025.

Dans un communiqué rendu public, l’institution a indiqué avoir notifié à tous les candidats l’avancement du processus, après l’étude et l’évaluation minutieuse des dossiers de candidature déposés dans le cadre de cette campagne de recrutement.

Le texte précise que cette opération s’effectue en coordination avec l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) et la plateforme Emploitic, assurant ainsi un cadre réglementaire et transparent. Cette étape-clé intervient après la vérification systématique de l’éligibilité des candidats, conformément aux exigences fixées par les autorités compétentes.

Le coup d’envoi de cette nouvelle étape est fixé au dimanche 27 avril 2025. Algérie Poste indique que la convocation se fera par le biais d’un SMS. Ce message précisera les détails pratiques de l’examen, notamment la date exacte, l’heure et le lieu où les candidats devront se rendre.

Pour rappel, Algérie Poste avait initié ce concours national le 1er janvier 2025, visant à pourvoir 498 postes, afin de renforcer ses effectifs et moderniser ses services.

Algérie Poste rappelle : Le plafond de retrait fixé à 200 000 DA

Algérie Poste a récemment émis un rappel crucial à l’attention de sa clientèle : le montant maximal autorisé pour tout retrait effectué dans ses bureaux est plafonné à 200 000 dinars algériens par jour.

Cette limite s’applique uniformément, que le retrait soit réalisé au moyen d’un chèque postal ou via la carte Edahabia, y compris lors d’opérations effectuées via les terminaux de paiement électroniques.

Cette directive, désormais en vigueur dans l’ensemble des bureaux de poste à travers le territoire national, sans aucune dérogation, vise principalement à prévenir d’éventuelles déconvenues aux guichets. En informant clairement les usagers de cette limitation, Algérie Poste ambitionne de leur permettre une meilleure planification de leurs transactions financières.

Au-delà de la simple information, cette mesure s’inscrit dans une démarche plus globale d’optimisation du service public. Dans un contexte où la digitalisation des services financiers gagne du terrain, Algérie Poste cherche à fluidifier les opérations en agence et à réduire significativement les files d’attente.

Cette initiative devrait s’avérer particulièrement bénéfique lors des périodes de forte affluence, telles que les débuts de mois et les jours dédiés au versement des pensions de retraite.

En clarifiant cette limite de retrait, Algérie Poste espère ainsi améliorer l’expérience de ses usagers et garantir un service plus efficace et rapide au sein de son réseau. Les clients sont donc invités à prendre note de ce plafond afin d’organiser au mieux leurs opérations financières quotidiennes.