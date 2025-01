Concours 2025 : la DGSN recrute médecins, dentistes et vétérinaires (procédure complète)

Aujourd’hui, 08 janvier 2025, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a annoncé, via une publication sur Facebook, l’ouverture des concours sur titre pour le recrutement de professionnels de santé dans divers corps de la santé publique et vétérinaire.

La DGSN, institution centrale dans la gestion de la sécurité et de la santé publique en Algérie, cherche à attirer des professionnels qualifiés pour intégrer ses différents services. Les postes à pourvoir sont répartis sur l’ensemble du territoire national, avec une attention particulière portée aux régions éloignées et souvent moins pourvues en personnel médical. En effet, cette démarche s’inscrit dans une volonté de réduire les disparités régionales en matière d’accès aux soins et de renforcer la présence des services de santé dans les zones rurales et périphériques.

De plus, ce recrutement s’adresse aussi bien aux jeunes diplômés qu’aux professionnels expérimentés. Dans les prochaines lignes, nous vous dévoilons les conditions de recrutement ainsi que les documents requis pour constituer un dossier de candidature complet.

Recrutement – Police algérienne : les postes à pourvoir

Selon le communiqué, la DGSN recrute pour les grades suivants :

Médecin Généraliste de la Santé Publique : 119 postes sont disponibles. Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de Docteur en Médecine ou d’un titre reconnu équivalent. Il est possible de participer dans plusieurs wilayas. Notamment Adrar, Alger, Batna, Constantine, Oran, et bien d’autres (voir les images) ;

: 119 postes sont disponibles. Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de Docteur en Médecine ou d’un titre reconnu équivalent. Il est possible de participer dans plusieurs wilayas. Notamment Adrar, Alger, Batna, Constantine, Oran, et bien d’autres (voir les images) ; Chirurgien-dentiste Généraliste de la Santé Publique : 47 postes sont ouverts. Les candidats doivent posséder un diplôme de chirurgien-dentiste ou un titre équivalent. Les affectations sont prévues dans des wilayas telles que Adrar, Alger, Blida, Oran, et d’autres (voir les images) ;

: 47 postes sont ouverts. Les candidats doivent posséder un diplôme de chirurgien-dentiste ou un titre équivalent. Les affectations sont prévues dans des wilayas telles que Adrar, Alger, Blida, Oran, et d’autres (voir les images) ; Docteur Vétérinaire : 103 postes sont à pourvoir. Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de Docteur en Médecine Vétérinaire ou d’un titre reconnu équivalent ;

: 103 postes sont à pourvoir. Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de Docteur en Médecine Vétérinaire ou d’un titre reconnu équivalent ; Psychologue Clinicien de la Santé Publique : 51 postes sont également ouverts pour les psychologues cliniciens. Cependant, les candidats doivent être titulaires d’un diplôme en psychologie clinique ou d’un titre équivalent ;

Dossier de candidature pour participer au concours de la DGSN

Les candidats intéressés doivent préparer un dossier comprenant les pièces suivantes :

Une demande manuscrite ;

Une copie de la pièce d’identité ;

Une copie du titre ou du diplôme exig é, auquel sera joint le relevé de notes du cursus de formation ou titre reconnu équivalent ;

é, auquel sera joint le relevé de notes du cursus de formation ou titre reconnu équivalent ; Une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat ;

Un certificat de résidence ;

Une fois admis, les candidats devront compléter leur dossier avec les documents suivants avant leur nomination :

Une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national ;

; Un extrait d’acte de naissance n°7 ;

Deux certificats médicaux (Physio et Médecine Générale) ;

(Physio et Médecine Générale) ; Six photos d’identité ;

Conditions de participation aux concours de la police algérienne : les pièces justificatives à fournir

Les candidats participant aux concours sur titre doivent fournir les pièces justificatives suivantes pour valider leur expérience et leurs qualifications :

Les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle du candidat dans sa spécialité. De plus, elles doivent êtrebdûment visées par l’organisme de la sécurité sociale pour l’expérience acquise dans le secteur privé ;

justifiant l’expérience professionnelle du candidat dans sa spécialité. De plus, elles doivent êtrebdûment visées par l’organisme de la sécurité sociale pour l’expérience acquise dans le secteur privé ; Une copie du relevé de notes du cursus de formation ;

du cursus de formation ; Tout document justifiant le suivi par le candidat d’une formation supérieure au diplôme requis dans sa spécialité ;

dans sa spécialité ; Tout document relatif aux travaux et études réalisés par le candidat dans sa spécialité ;

dans sa spécialité ; Toute attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des jeunes diplômés et précisant l’emploi occupé ;

Enfin, la DGSN précise qu’il faut déposer les dossiers dans les bureaux des Services des Ressources Humaines des Sûretés de Wilaya dans un délai de 15 jours ouvrables à compter d’aujourd’hui (08/01/2025). Ainsi, souligne que tout dossier incomplet ou déposé après la date limite ne sera pas pris en compte.