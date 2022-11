Concessionnaires et montage automobile : du nouveau dans le dossier

Après plusieurs annonces dans le secteur de l’automobile qui, il faut le rappeler était bloqué depuis des années en Algérie, les bonnes nouvelles s’enchainent depuis le mois d’octobre de l’année en cours. Et c’est dans ce sillage que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait donné un « coup de pression » durant ce mois de novembre pour la publication du cahier de charges pour les constructeurs et les concessionnaires automobiles en Algérie, en donnant le 17 novembre 2022 comme dernier délai pour cela.

C’est dans ce sens, et pour répondre aux instructions du Chef de l’Etat que le ministre de l’industrie Ahmed Zeghdar a annoncé à cette même date, les modalités du cahier des charges des constructeurs et des concessionnaires automobiles et sa publication dans le Journal Officiel.

Aujourd’hui, le lundi 28 novembre 2022, le ministère de l’Industrie a annoncé la nomination des membres des deux commissions techniques chargées d’étudier et du suivi des dossiers liés à l’activité des concessionnaires de véhicules neufs, ainsi qu’au montage de véhicules.

A ce titre, le Ministère de l’Industrie invite les opérateurs économiques désireux d’exercer les deux activités précitées, à s’inscrire sur la plateforme numérique lancée à partir d’aujourd’hui, pour déposer leurs candidatures via le lien suivant : https://dispositifs.industrie.gov.dz

Celle-ci intervient en application des dispositions des décrets exécutifs n° 22-383 et 22-384 du 17 novembre 2022 qui précisent, respectivement, les conditions et modalités d’exercice des activités des concessionnaires de véhicules neufs et de construction de véhicules.

A quand la date d’entrée du premier véhicule importé en Algérie ?

La semaine dernière, le Directeur général du développement industriel au ministère de l’Industrie, Ahmed Salem Zaid, a révélé que la date d’entrée de la première voiture importée en Algérie se fera au cours du premier trimestre de l’année prochaine.

Ahmed Salem Zaid a déclaré, lors de son passage sur les ondes de la chaine 1 de la Radio Nationale, que la plupart des constructeurs et agents intéressés par l’importation de voitures ont déposé leurs dossiers au niveau du ministère. En précisant qu’entre 110 et 120 demandes ont été comptabilisées. Soulignant que ce nombre peut diminuer. D’autant que la condition de base pour exercer une telle activité est que les concessionnaires doivent disposer d’une licence de l’usine propriétaire de la marque pour garantir la technologie et la sécurité du véhicule.