Concert suspendu près d’une mosquée à Bouira : l’imam s’excuse

Depuis plus de 24 heures, des vidéos ont fait le tour sur la toile algérienne montrant une foule près de la mosquée el Hidaya se situant à M’Chedallah à Bouira, pas loin de laquelle s’est tenu un concert de l’artiste Taous Arhab, à la place des Martyrs, durant la soirée de ce samedi 16 avril. Dans ces vidéos, on y entend l’imam de la mosquée en question s’adresser aux spectateurs de ce concert avec son mégaphone, en demandant d’arrêter ce gala. Chose qui a fait polémique et qui a suscité de vives réactions.

En réaction à cela les services de la wilaya de Bouira ont publié ce dimanche 17 avril, un communiqué qualifiant les faits de « dérapage verbal isolé », tout en assurant avoir pris les mesures nécessaires en de pareilles circonstances.

L’imam présente ses excuses

L’imam de la mosquée El Hidaya à M’Chedallah, dans la wilaya de Bouira, a présenté ses excuses aux habitants de la zone pour les propos qu’il a tenu, le samedi 16 avril 2022, contre les participants à un spectacle musical animé par Taous Arhab dans une place publique proche de la mosquée en question.

Dans un communiqué de la wilaya de Bouira qui date de ce dimanche 17 avril durant la soirée, il a été déclaré que les excuses de l’imam étaient le résultat des efforts des notables de la région pour « faire face à toutes les tentatives visant à semer la confusion et les conflits ».

Les autorités de la wilaya de Bouira ont déclaré dans son communiqué : « Après que l’imam de la mosquée El Hidaya à M’Chedallah ait déclaré son désir de présenter des excuses publiques aux habitants de la région. Une réunion de paix et de tolérance a été organisée à l’intérieur de la mosquée. »

La rencontre s’est déroulée en présence du wali, du chef de l’assemblée populaire de wilaya, des autorités de sécurité, du directeur des affaires religieuses, d’un groupe d’imams et du conseil scientifique de la direction des affaires religieuses, du chef du département et le chef du Conseil populaire municipal de la wilaya de Bouira.