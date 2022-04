Concert organisé devant une mosquée à Bouira : ce que l’on sait

Durant cette matinée du dimanche 17 avril 2022, des vidéos ont circulé sur la toile algérienne montrant une vidéo avec une foule près de la mosquée el Hidaya se situant à M’Chedallah à Bouira, pas loin de laquelle se tenait un concert de l’artiste Taous Arhab, à la place des Martyrs, durant la soirée de ce samedi 16 avril.

Dans ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on y entend l’imam de la mosquée s’adressant aux spectateurs de ce concert en utilisant son mégaphone, en demandant d’arrêter ce gala.

La wilaya de Bouira et l’assemblée populaire de la wilaya ont révélé dans un communiqué commun, aujourd’hui dimanche 17 avril, ce qui s’est passé, concernant « l’incident verbal isolé » dans la commune de M’Chedallah, survenu lors d’un concert sur la place publique de la municipalité.

Communiqué des autorités locales

« Après l’incident verbal isolé qui a eu lieu la nuit dernière dans la commune de M’Chedallah, survenu lors de l’organisation d’une fête sur la place publique de cette commune qui a été le théâtre de cet incident, ayant pour but de toucher les spectateurs présents sur place. Les autorités locales portent à la connaissance des citoyens que ces autorités locales et de sécurité et certains élus locaux. Mais aussi, des notables et des associations de la région ont tout mis en œuvre pendant l’incident et tout au long de la nuit dernière et aujourd’hui pour éviter toute interprétation qui sortirait cet incident de son contexte. Surtout après avoir constaté des tentatives qui peuvent amplifier cet incident isolé et ce à travers les réseaux sociaux. » lit-on dans le communiqué.

Ce communiqué ajoute : « Ces dispositions prises ont permis de contenir la situation, ces dernières se poursuivent, en plus des mesures administratives qui devront être prises dans de telles situations ».