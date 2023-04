Concert Heuss l’Enfoiré à Israël : les internautes algériens se déchaînent

Heuss l’Enfoiré, le rappeur franco-algérien a récemment créé la polémique en annonçant son prochain concert à Tel-Aviv, en Israël, via son compte Instagram officiel. En effet, le concert est prévu pour le 11 mai 2023, et depuis cette annonce, le rappeur s’est attiré les foudres des internautes algériens sur les réseaux sociaux.

D’ailleurs, même l’Union Algérienne s’est exprimée à ce sujet sur Twitter : « alors que le gouvernement de l’extrême droite israélienne poursuit ses crimes de guerre et ses annexions illégales, Heuss L’Enfoiré annonce fièrement son concert à Tel-Aviv organisé par le fils du lobbyiste pro-sioniste Arié Bensemhoun, le 11 mai prochain », a-t-il été mentionné.

L’Union algérienne a également indiqué que “ si le concert est maintenu, elle ferait le nécessaire pour demander aux autorités la déchéance de nationalité et/ou une interdiction définitive d’accès au territoire algérien pour cet individu “.

Comme indiqué plus haut, les fans du rappeur n’ont pas tardé à critiquer cette décision, soulignant que l’Algérie et son peuple ont à plusieurs reprises manifesté leur soutien envers la question palestinienne. Cependant, l’annonce du concert a suscité un tollé sur les réseaux sociaux, certains internautes reprochant à Heuss L’Enfoiré de se produire en Israël en dépit de la situation actuelle.

En fait, vous n’êtes pas sans savoir que la situation entre Israël et la Palestine est depuis longtemps une source de conflit et de division. De ce fait, de nombreux artistes ont été critiqués pour avoir accepté de se produire en Israël, certains appelant au boycott culturel d’Israël pour protester contre sa politique envers la Palestine.

Dans ce sillage, il convient de noter que cette controverse autour du concert de Heuss L’Enfoiré n’est pas un cas isolé. De nombreux artistes ont été critiqués pour leur choix de se produire en Israël, ou au contraire pour leur refus de le faire.

Qui est Heuss L’Enfoiré ?

Né en 1992 à Gennevilliers, Heuss l’Enfoiré, de son vrai nom Karim Djeriou, est un rappeur franco-algérien qui a grandi dans les quartiers de la Sablière à Villeneuve-la-Garenne et du Boute-en-train à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Dès son plus jeune âge, il découvre le rap et commence à écrire ses propres textes.

À l’âge de 22 ans, il décide de partir à Bruxelles et s’installe dans la commune de Schaerbeek, où il commence à se faire connaître en publiant ses musiques sur Skyblog sous le pseudonyme de Heusleur.

Cependant, c’est en 2017 que sa carrière prend un tournant décisif lorsqu’il est invité par Sofiane dans son émission Rentre dans le Cercle, où il parvient à se faire connaître du grand public. Il collabore ensuite avec Sofiane sur son titre IDF, extrait de son album Affranchis, et deux de ses titres entrent dans le top 10 singles : Ne reviens pas (featuring sur l’album de Gradur) en deuxième position, et Moulaga (avec un featuring de Jul) en première position. Son premier album solo, En esprit, sorti le 25 janvier 2019, est certifié disque d’or le 9 mars 2019, puis disque de platine en atteignant 100 000 ventes, récompense qui lui est remise sur le plateau de l’émission Clique.

Heuss l’Enfoiré est devenu une figure incontournable du rap français grâce à son style unique mélangeant rap et afro trap. Son succès ne se dément pas avec la sortie de son deuxième album, N’album, qui est sorti le 13 novembre 2020 et a rencontré un franc succès auprès du public.