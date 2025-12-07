Concert du Nouvel An annulé à Paris : un syndicat de police accuse… le match Algérie – Guinée

Une nouvelle polémique éclate en France après les propos d’un syndicaliste policier sur l’annulation du concert du Nouvel An sur les Champs Élysées. Sur le plateau de CNews, le représentant d’Alternative Police suggère que le match Algérie – Guinée équatoriale serait la cause de cette annulation, en raison de l’insuffisance d’effectifs policiers disponibles pour les deux événements.

La véritable raison de l’annulation du concert du Nouvel An en France serait-elle liée à un match de football ? C’est l’hypothèse soulevée par Benjamin Camboulives, porte-parole d’Alternative Police, lors de son passage sur CNews, vendredi dernier.

Invité de Sonia Mabrouk, Camboulives a déploré la surcharge des forces de l’ordre due à la « multiplication des tâches ». Il a spécifiquement mentionné la rencontre du match Algérie – Guinée équatoriale (prévue pour le 31 décembre 2025), arquant que cet événement mobiliserait une attention particulière des effectifs en raison des « antécédents » observés lors de précédents matchs.

Le concert du Nouvel an à Paris annulé en raison du match Algérie – Guinée ?

Les déclarations de Benjamin Camboulives rejoignent des inquiétudes exprimées plus tôt dans la semaine par Alex Ronde, porte-parole du syndicat CTFC-Police. Ce dernier a rappelé que des « incidents graves » avaient eu lieu par le passé, notamment en 2021, suite à la victoire de l’Algérie contre la Côte d’Ivoire, qui avait engendré selon ses propos « des boutiques pillées sur les Champs-Élysées ».

Par ailleurs, il précise que les forces de l’ordre françaises devront prendre en compte « tous ces indicateurs », les services de renseignement fournissant des informations constantes sur le potentiel mouvement de la foule.

Selon Alex Ronde, l’annulation de ces festivités s’explique par l’impossibilité de « déployer massivement des policiers comme ça en permanence ». De plus, les forces de l’ordre françaises se préparent déjà à gérer de potentiels mouvements de la foule liés à un autre match, à savoir : celui opposant l’Algérie au Soudan, programmé le 24 décembre.

« Des raisons sécuritaires »

Le concert du 31 décembre sur les Champs-Élysées, organisé par la Mairie de Paris, est annulé à la demande de la préfecture de police. Bien que la prestation enregistrée sur la Place de la Concorde sera diffusée à la télévision le jour du Nouvel An, l’événement en direct n’aura pas lieu.

Cette décision s’explique par la saturation de l’avenue. Une source proche du dossier citée par TF1info indique que la fréquentation exceptionnelle de l’année précédente (plus d’un million de personnes, incluant des familles) a démontré que l’artère « n’est pas adaptée » pour un rassemblement de cette ampleur. Le préfet a donc refusé l’autorisation par crainte de bousculades et de mouvements de foule risquant d’entraîner un phénomène de panique.

