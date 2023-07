Concert de L’Algerino, prix des billets et Informations sur les lieux de vente

La société HRP Productions annonce l’organisation d’un concert mémorable avec l’artiste franco-algérien mondialement connu, L’Algerino. Selon la chargée de communication & coordinatrice Hanane Kerichi, l’événement promet d’être une soirée animée et inoubliable, le concert sera animé par « Rifka » et aura lieu le jeudi 20 juillet à partir de 19 heures à la Coupole.

Si vous souhaitez assister à ce concert, vous avez la possibilité d’acquérir des billets au tarif de 2500 DA pour une place standard et 3000 DA pour une place VIP.

Pour réserver les billets, l’artiste donne un rendez-vous à ses fans au niveau des points de vente suivants :

-Centre commercial Garden City

– Piscine Aquafortland à Bab Ezzouar

– Piscine Myconos à Sidi Faraj

– Restaurant Seven Times la villa à Dely Ibrahim

– Fast food « El Padré burger » à Sidi Yahia, Bab Ezzouar, et Boumerdès

Pour plus d’informations et pour toute demande, veuillez contacter les numéros suivants :

0550501584

0552006957

L’Algérino, de son vrai nom Samir Djoghlal, est un chanteur et rappeur français d’origine algérienne. Il est né le 2 mai 1981 à Marseille, en France. L’artiste s’est fait connaître grâce à ses titres mêlant rap, reggae et musique méditerranéenne, qui mettent en avant ses origines et sa culture.