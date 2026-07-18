Concert à Skikda après le drame de l’orphelinat : le ministère de la culture réagit

Un concert organisé jeudi soir dans la wilaya de Skikda, quelques heures seulement après le tragique incendie ayant coûté la vie à dix enfants et à leur éducatrice à l’orphelinat de Mohammadia (Alger), a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont dénoncé la tenue de cet événement festif alors que le pays était encore sous le choc de cette catastrophe.

Face à l’ampleur de la controverse, certains internautes ont affirmé que ce concert relevait de l’organisation du ministère de la Culture et des Arts. Des accusations auxquelles le département ministériel a répondu, ce vendredi, par un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.

Le ministère de la Culture rejette les accusations

Dans son communiqué, le ministère dément catégoriquement toute implication dans l’organisation ou la supervision du concert organisé à Skikda.

« À la suite des informations relayées sur certaines pages des réseaux sociaux prétendant que le ministère de la Culture et des Arts est l’organisateur ou le superviseur du concert animé par une artiste dans la wilaya de Skikda, immédiatement après le drame ayant coûté la vie à dix enfants, le ministère dément formellement ces allégations et affirme qu’elles sont totalement infondées », indique le communiqué.

Le ministère précise que cette manifestation ne relève en aucun cas du secteur de la Culture. Selon les explications fournies, le concert n’a été ni programmé, ni financé, ni autorisé par le ministère ou par la Direction de la culture et des arts de la wilaya de Skikda.

Les autorités précisent qu’il s’agissait d’une activité privée, organisée par un établissement hôtelier, qui assume seul l’entière responsabilité de son organisation.

Toutes les activités culturelles suspendues pendant trois jours

Le ministère rappelle également qu’il a réagi immédiatement après le drame de l’orphelinat de Mohammadia. Dès le jeudi 16 juillet, une instruction a été adressée à l’ensemble des directions de la Culture à travers le pays afin de suspendre et de reporter toutes les activités culturelles et artistiques relevant du secteur.

Cette décision, appliquée dans toutes les wilayas, vise à observer trois jours de recueillement en hommage aux victimes de l’incendie et à témoigner de la solidarité des institutions culturelles envers les familles endeuillées.

Pour rappel, le ministère de la Culture avait annoncé, dès jeudi, la suspension de toutes les manifestations culturelles pour une durée de trois jours, en signe de deuil après l’incendie meurtrier survenu à l’établissement de l’enfance assistée de Mohammadia, qui a coûté la vie à dix enfants et à leur éducatrice, tout en faisant plusieurs blessés.