Compteurs d’eau intelligents : SEAAL et l’Omanais TADOM explorent de nouveaux partenariats

Dimanche 9 novembre, l’entreprise algérienne SEAAL a reçu une délégation en provenance du sultanat d’Oman, représentant la société Tadom, spécialisée dans les compteurs intelligents. Cette visite s’inscrit dans le cadre de discussions visant à développer des collaborations technologiques et à explorer de nouvelles solutions pour la gestion des services publics, notamment dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.

La délégation omanaise a été accueillie par le directeur général de SEAAL, Mohamed Reda Boudab, accompagné de plusieurs hauts responsables de l’entreprise. Lors de cette rencontre, les deux parties ont échangé sur les stratégies et les technologies modernes qui peuvent contribuer à améliorer la gestion des ressources et l’efficacité des services publics. L’accueil a également été l’occasion de renforcer les liens entre les deux entreprises et de poser les bases d’une coopération future.

Modernisation des services d’eau : SEAAL et Tadom explorent de nouvelles solutions

La visite a débuté par un tour du centre de suivi et de contrôle à distance de SEAAL. Les responsables ont présenté aux visiteurs le système de gestion intelligente des services d’eau et d’assainissement. L’accent a été mis sur les mécanismes de collecte et d’analyse des données en temps réel, permettant une meilleure surveillance des infrastructures et une intervention rapide en cas de problème.

Cette démonstration a montré comment les technologies intelligentes peuvent optimiser la distribution de l’eau, réduire les pertes et améliorer la qualité du service pour les citoyens.

Par la suite, la délégation s’est rendue dans la salle de réunion, où les solutions avancées en matière de compteurs intelligents ont été exposées. Les représentants de Tadom ont présenté leurs technologies et leurs applications potentielles pour le marché algérien. Des discussions approfondies ont eu lieu sur les moyens de mettre en œuvre ces solutions et sur les possibilités de projets communs.

Les deux parties ont échangé des idées sur la manière de combiner l’expertise locale de SEAAL et l’innovation technologique de Tadom pour développer des services plus efficaces et durables.

SEAAL ouvre la voie à la gestion intelligente

Selon SEAAL, cette visite est une étape importante pour renforcer la coopération internationale et promouvoir le transfert de technologie dans le domaine des services publics. Elle reflète également l’intérêt croissant pour la modernisation des infrastructures et l’utilisation des solutions numériques pour améliorer la gestion des ressources essentielles.

En conclusion, la rencontre entre SEAAL et Tadom ouvre la voie à de nouvelles perspectives de collaboration, avec pour objectif de moderniser les systèmes de distribution d’eau et d’assainissement en Algérie. Les échanges d’aujourd’hui pourraient aboutir à des projets concrets qui bénéficieront tant aux entreprises qu’aux citoyens, tout en plaçant la technologie intelligente au cœur de la gestion publique.