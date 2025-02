Comptes en ligne compromis : l’Algérie dans le top 10 des pays africains les plus ciblés

Un nouveau rapport de la société de réseau privée, SurfShark, révèle que de nombreuses violations ont eu lieu dans des comptes personnels en ligne, notamment dans des comptes de messageries entre 2004 et 2024. L’Algérie fait partie des pays africains les plus ciblés.

Les chiffres, dévoilés par ce nouveau rapport, font froid dans le dos. Rien qu’en 2024, plus de cinq milliards de comptes ont été compromis, soit une forte hausse, notamment par rapport à l’année d’avant, où ce chiffre s’élevait à 730 millions.

À LIRE AUSSI : L’IA détournée par les cybercriminels : une menace en pleine expansion (Rapport Kaspersky)

Top 10 des pays africains où les comptes en ligne sont les plus compromis

Selon les données de ce rapport, plus de cinq milliards de comptes en ligne ont été compromis seulement en 2024 dans le monde. Ce qui se traduit par près de 180 violations par seconde. À l’échelle mondiale, la Russie est le pays avec le plus de comptes concernés (790 millions), suivie par les États-Unis (310 millions), la Chine (160 millions), l’Allemagne, 110 millions et la France (100 millions).

Par ailleurs, en Afrique, le Soudan du Sud se classe au premier rang en matière de violations de comptes en ligne, avec 92.8 millions de comptes compromis, au cours des 20 dernières années. L’Afrique du Sud arrive en deuxième position, 42.2 millions de violations, et se classe au 38ᵉ rang mondial.

Ce classement se poursuit avec l’Égypte (25.9 millions), le Nigeria (23.1 millions) et le Maroc (18.7 millions). Quant à l’Algérie, le pays a enregistré un total de 11.6 millions de violations au cours des 20 dernières années et se classe au 67ᵉ rang mondial et 6ᵉ sur le continent africain.

Les comptes de messagerie sont les plus ciblés par le piratage

Le rapport révèle aussi une réalité préoccupante. À l’échelle mondiale, le nombre d’adresses e-mail et de comptes compromis dépasse le nombre d’individus. En effet, pour 100 personnes, ce sont 104 adresses e-mail et 285 comptes qui sont touchés en moyenne.

Par ailleurs, il est important de souligner que les comptes de messagerie sont les plus exposés. Une violation se produit lorsqu’un compte de messagerie est consulté sans l’autorisation de son propriétaire. Elle peut se produire pour différentes raisons, dont un mot de passe faible, une tentative d’hameçonnage, installation de logiciels malveillants…

« La plupart des gens utilisent la même adresse e-mail pour différents comptes lorsqu’ils s’inscrivent en ligne. C’est pourquoi une seule adresse e-mail ou un seul compte peut être piraté plusieurs fois dans des cas distincts« , précise le rapport.

Par conséquent, ces violations peuvent entraîner le vol de données, des pertes financières importantes, des atteintes à la réputation et des problèmes juridiques et réglementaires.

À LIRE AUSSI : Algérie : L’intelligence artificielle au cœur des priorités académiques et économiques