Comptes CCP : Algérie Poste repousse l’échéance du KYC jusqu’à cette date

Dans un communiqué officiel publié récemment, Algérie Poste a annoncé la prolongation des délais pour la finalisation du formulaire de connaissance client (KYC) jusqu’au 31 mars 2026.

Cette décision intervient suite à l’adhésion massive et l’interaction positive des citoyens avec l’opération de mise à jour des données lancée via la plateforme numérique ECCP. Selon l’institution, ce report vise à offrir aux usagers un délai supplémentaire confortable pour accomplir cette procédure en toute fluidité et sécurité.

Algérie Poste précise que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la mise en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur, visant principalement à renforcer la sécurité des comptes et la protection des transactions financières des des abonnés.

Afin de rassurer sa clientèle, l’entreprise a tenu à clarifier un point essentiel : le défaut de mise à jour des données n’entraînera, en aucun cas, la fermeture ou le gel du compte postal. Cette initiative est avant tout présentée comme un levier pour l’amélioration de la qualité de service et la protection des droits des consommateurs.

Par ailleurs, l’établissement garantit la stricte confidentialité des données déclarées, soulignant que ces dernières sont traitées conformément aux cadres juridiques régissant la protection des données personnelles. Toutefois, la responsabilité de l’exactitude des informations fournies incombe exclusivement au titulaire du compte.

En conclusion de son communiqué, Algérie Poste réaffirme son engagement à poursuivre sa stratégie de modernisation à travers des services de proximité, digitaux et innovants, afin de répondre au mieux aux attentes de ses millions d’usagers.

Il est important de souligner que cette opération n’est pas une simple formalité administrative. Voici les points clés à retenir sur le cadre réglementaire de cette démarche :

Un impératif légal : Cette procédure s’inscrit dans le cadre de la loi 05-01 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme . Elle répond également aux normes internationales de vérification d’identité.

relative à la prévention et à la . Elle répond également aux normes internationales de vérification d’identité. Sécurité et Protection : L’objectif principal est de renforcer les mécanismes d’identification des usagers pour mieux protéger les comptes postaux contre d’éventuelles fraudes et sécuriser l’ensemble des transactions financières.

Garantie de continuité : Algérie Poste tient à rassurer ses abonnés : le non-accomplissement immédiat de cette mise à jour n’entraîne en aucun cas la clôture ni le blocage du compte courant postal.

Confidentialité et Responsabilité : Si l’institution garantit que toutes les données déclarées restent strictement confidentielles et traitées selon la loi, elle rappelle toutefois que la responsabilité de l’exactitude des informations fournies incombe entièrement au titulaire du compte.

